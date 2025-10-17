X!

Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

Kirjandus
Ettelugemise päev lastekirjanduse keskuses
Vaata galeriid
51 pilti
Kirjandus

17. oktoobril tähistati ettelugemise päeva, raamatu-aastal lugesid tuntud näitlejad kell ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat, raamatukunstnikud lõid samal ajal kuuldule illustratsioone.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et ettelugemine on hubane ja mõnus koosolemine, mida saavad koos nautida nii kuulajad kui ka ettelugeja. "Meie aga lisame veel ühe nüansi ehk etteloetavast loost valmib samal ajal ka pilt. Meil on suur rõõm, et nii paljud näitlejad ja illustraatorid on valmis meie ettevõtmises kaasa lööma ning seekord toome kuulajate ja vaatajateni meie oma lastekirjanduse klassika – lood, mida me kõik teame oma lapsepõlvest, mis on osa meie identiteedist ja mida me soovime oma lastele edasi kanda."

Lugusid lugesid ette Taavi Tõnisson, Risto Vaidla, Rasmus Kaljujärv, Kristiin Räägel, Eva Koldits, Roland Laos, Piret Kalda, Silva Pijon, Tarvo Krall, Hans Kristian Õis, Katri Pekri, Marta Laan, Tanel Saar, Elina Reinold ja Laura Nõlvak. Nende lugemist illustreerivad Laura Verte, Karel Korp, Kirke Kangro, Tuulike Kivestu, Reda Tomingas, Kadi Kurema, Elina Sildre, Anni Mäger, Joonas Sildre, Kristi Kangilaski, Triin Paumer, Takinada, Pamela Samel ja Anu Kalm.

Eesti Lastekirjanduse Keskus pani ettelugemise päeva traditsioonile aluse 1994. aastal. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:57

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kivirähk on oma parimas vormis

15:27

Pildid: Vaal galeriis avati Kristel Saani isikunäitus "Inimeste lõhn"

15:26

Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

15:18

Suri kirjastuse Varrak looja Maret Maide

14:30

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

12:30

Rahvusballeti juht: tantsijad sõidavad Bolti, et ots otsaga kokku tulla

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:10

Kultuuri kodu | Kultuurkapital on kakuke, millest kõik tahavad tükki

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15:26

Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

16.10

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

16.10

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

16.10

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

16.10

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo