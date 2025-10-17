Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et ettelugemine on hubane ja mõnus koosolemine, mida saavad koos nautida nii kuulajad kui ka ettelugeja. "Meie aga lisame veel ühe nüansi ehk etteloetavast loost valmib samal ajal ka pilt. Meil on suur rõõm, et nii paljud näitlejad ja illustraatorid on valmis meie ettevõtmises kaasa lööma ning seekord toome kuulajate ja vaatajateni meie oma lastekirjanduse klassika – lood, mida me kõik teame oma lapsepõlvest, mis on osa meie identiteedist ja mida me soovime oma lastele edasi kanda."

Lugusid lugesid ette Taavi Tõnisson, Risto Vaidla, Rasmus Kaljujärv, Kristiin Räägel, Eva Koldits, Roland Laos, Piret Kalda, Silva Pijon, Tarvo Krall, Hans Kristian Õis, Katri Pekri, Marta Laan, Tanel Saar, Elina Reinold ja Laura Nõlvak. Nende lugemist illustreerivad Laura Verte, Karel Korp, Kirke Kangro, Tuulike Kivestu, Reda Tomingas, Kadi Kurema, Elina Sildre, Anni Mäger, Joonas Sildre, Kristi Kangilaski, Triin Paumer, Takinada, Pamela Samel ja Anu Kalm.

Eesti Lastekirjanduse Keskus pani ettelugemise päeva traditsioonile aluse 1994. aastal.