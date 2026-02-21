New Yorgis ÜRO peakorteris esitletakse Eesti lastekirjanduse illustratsioone

Näitusel eksponeeritud 23 illustratsiooni on valitud uuema Eesti lastekirjanduse teostest. Iga töö on seotud lapse õiguste konventsiooni konkreetse artikliga ja illustratsioonipannoo juures on väljas raamat, millest pilt pärineb.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et neil on suur rõõm, et saavad maailmale tutvustada uuemat Eesti lastekirjandust. "Näituse eesmärk on näidata, kuidas lood ja pildid aitavad lastel mõista oma õigusi ning toetavad väärtuste kujunemist."

Ta lisas, et Eesti lasteraamat on praegu rikkalik nii teemadelt kui ka pildiliselt ja ei peegelda mitte üksnes lapse argielu ja fantaasiamaailma, vaid aitab seda ka turvalisemaks ja teadlikumaks muuta. "Eestis on kirjandusel olnud ajalooliselt keskne roll ja lastekirjandus on jätkuvalt üks meie tugevamaid kultuurisambaid. Raamatud ja lugemine on kõrgelt väärtustatud ning me peame oluliseks, et see traditsioon kanduks edasi põlvest põlve," ütles Soone.

Näitusel osalevad autorid: Aidi Vallik, Andrus Kivirähk, Anne Pikkov, Anti Saar, Anu Kalm, Catherine Zarip, Elar Kuus, Elina Sildre, Heiki Ernits, Ilmar Tomusk, Indrek Koff, Jaan Rõõmus, Kadi Kurema, Kadri Hinrikus, Kairi Look, Karel Polt, Katrin Ehrlich, Katrin Tõnisson, Kertu Sillaste, Kristi Kangilaski, Kristina Tort, Kätlin Kaldmaa, Leelo Tungal, Liis Sein, Lumimari, Margit Saluste, Marja-Liisa Plats, Marju Tammik, Märt Rudolf Pärn, Olga Pärn, Pamela Samel, Piret Jaaks, Priit Pärn, Priit Rea, Reda Tomingas, Regina Lukk-Toompere, Sirly Oder, Tia Navi, Tiiu Kitsik ja Ulla Saar.