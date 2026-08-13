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Pildid: lastekirjanduse keskuse rahvusvahelise näituse keskmes on Pinocchio

Kunst
Lastekirjanduse keskuses on avatud rahvusvaheline Pinocchio näitus
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Kunst

11. augustil avati Eesti Lastekirjanduse Keskuse saalis ja trepigaleriis rahvusvaheline illustratsiooninäitus "Pinocchio", kus illustraatorid üle maailma tõlgendavad Carlo Collodi tegelast.

Illustraator Viive Noore kureeritud näitusel on väljas 55 illustraatori originaalteosed, mis pakuvad värskeid tõlgendusi ühest maailma armastatuimast lastekirjanduse tegelasest. Näitus annab võimaluse võrrelda, kuidas sama kirjandusklassikut nähakse 20 eri riigis ja kultuuris.

"Näitus on rahvusvahelise illustraatorite kogukonna väike kummardus suurele kirjanikule, kes on meid kõiki lapsepõlves lummanud oma puunuku seiklustega. Olgu siis otse või kaude," lausus näituse kuraator Viive Noor. "Kunstnikud olid oma loomingus vabad kujutama just seda, mis kõige enam nende endi tunnete või mälestustega haakus. Olgu selleks siis tekstitruu pilt, poeetiline mõttevirvendus või nõrgalt Collodi originaaltekstiga seotud fantaasialend. Vaadake näitust avatud meeltega ja tulge koos meiega sellele teekonnale kaasa. Seiklused ootavad," lisas ta.

Näitusel osalevad kunstnikud: Ali Boozari (Iraan), Israel Barrón (Mehhiko), Ignasi Blanch (Hispaania), Antonio Boffa (Itaalia), Antonio Bonanno (Itaalia), Giuseppe Braghiroli (Itaalia), Andrea Calisi (Itaalia), João Vaz de Carvalho (Portugal), Carll Cneut (Belgia), Daniela Costa (Itaalia), Judith Clay (Saksamaa), Alexander Daniloff (Ukraina), Katrin Ehrlich (Eesti), Manon Gauthier (Kanada), Piet Grobler (Lõuna-Aafrika), Stefanie Harjes (Saksamaa), Kadri Ilves (Eesti), Martin Jarrie (Prantsusmaa), Marius Jonutis (Leedu), Kęstutis Kasparavičius (Leedu), Hanna Karaleva (Valgevene), Sahar Khaleghi (Iraan), Kadi Kurema (Eesti), Anna Laur (Eesti), Anne Linnamägi (Eesti), Regina Lukk-Toompere (Eesti), Piret Mildeberg (Eesti), Jacqueline Molnár (Ungari), Lucija Mrzljak (Horvaatia), Daniela Iride Murgia (Itaalia), Gundega Muzikante (Läti), Aleksejs Naumovs (Läti), Piret Niinepuu-Kiik (Eesti), Viive Noor (Eesti), Sergio Olivotti (Itaalia), Anita Paegle (Läti), Anna Paolini (Itaalia), Paweł Pawlak (Poola), Andreja Peklar (Sloveenia), Matti Pikkujämsä (Soome), Natalie Pudalov (Iisrael), Tiina Reinsalu (Eesti), Lena Revenko (Iisrael), Liis Roden (Eesti), Kaia Rähn (Eesti), Ulla Saar (Eesti), Glenda Sburelin (Itaalia), Amir Shabanipour (Iraan), Elina Sildre (Eesti), Marco Somà (Itaalia), Tàssies (Hispaania), Virpi Talvitie (Soome), Gita Treice (Läti), Urmas Viik (Eesti) ja Catherine Zarip (Eesti).

Näitus on avatud kuni 29. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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