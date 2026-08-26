Galerii: Tartu Ülikooli raamatukogus avati illustratsiooninäitus "Helge mälestus"

25. augustil avati Tartu Ülikooli raamatukogus Tartu Illustratsioonifestivali näitus "Helge mälestus", mis toob ühte ruumi Eesti illustratsioonikunsti eri põlvkonnad ning kaasaegse illustratsiooni üle maailma.

Avatud kutse kaudu laekus näitusele töid 54 illustraatorilt üle maailma, kelle looming pakub erinevaid tõlgendusi lapsepõlvemälestustele, kujutlusvõimele ja visuaalsele mälule. Nende kõrval on näitusel esindatud ka Kertu Sillaste, Ilon Wiklandi, Edgar Valteri, Ülle Meistri ja Ede Peebo looming ning teosed Iloni Imedemaa ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse kogudest.

Näituse avamisel rääkis Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts, miks on illustratsioonil lapsepõlvemälestustes eriline koht. "Illustratsioon on tihtipeale üks esimesi kunstivorme, mida lapsena näeme, ning seetõttu saadab see meie mälupilte läbi elu."

"Helge Mälestus" suhestub Tartu Illustratsioonifestivali 2026. aasta teemaga "Mängulised mustrid", tuues kokku eri ajastute ja autorite teosed ning vaadeldes, kuidas pildid, motiivid ja visuaalsed mustrid meie mälus korduvad ja uusi tähendusi omandavad.

Näitus jääb Tartu Ülikooli raamatukogus avatuks kuni 26. septembrini.