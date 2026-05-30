Tänavune Hiiumaa kirjandusfestival pöörab tähelepanu tuletorniaastale

5.–7. juunini toimub Hiiumaal juba viiendat korda Hiiumaa kirjandusfestival, mis toob saarele kokku kirjanikud, mõtlejad, muusikud ja kirjandushuvilised üle Eesti.

Kolme päeva jooksul toimuvad kohtumised kirjanikega, Ööülikooli salvestus, raamatuesitlused, kirjanduslikud retked, töötoad, näitused ja kontserdid. Festivali keskuseks on Kärdla Vabrikuväljak.

Festival pöörab tänavu tähelepanu tuletorniaastale ja Kõpu tuletorni 495. aastapäevale ning meenutab Hiiumaaga seotud olulisi kirjanikke ja kultuuriloolisi lugusid. "Hiiumaa kirjandusfestival on viia aastaga kujunenud sündmuseks, mis ühendab kirjanduse, kohaliku pärandi ja Hiiumaa ainulaadse atmosfääri," ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Festivalil astuvad üles mitmed tuntud eesti kirjanikud, kultuuritegelased ja esinejad, sh Doris Kareva, Valdur Mikita, Tõnu Õnnepalu, Contra jt. Programmis on kohtumised autoritega, vestlusringid ja arutelud, mis puudutavad nii kirjandust, identiteeti, loodust kui ka elu saartel.

Lisaks kirjandusprogrammile rikastavad festivali kontserdid ja loomingulised kohtumised. Avatud on kirjastuste telk. Toimub luulevõistluse "Nuutri jõe ööbik" võitjate autasustamine.

Hiiumaa muuseumi Pikas majas on avatud raamatunäitus, kus on esindatud need hiiu kirjanikud, kelle ümmargust sünniaastapäeva sel aastal tähistatakse: Ain Kalmus, Herman Sergo, Elmar Vrager ja Julius Oengo. Näituse koostaja on Helgi Põllo.

"Hiiumaa kirjandusfestival on kasvanud oluliseks suviseks kohtumispaigaks nii autoritele kui lugejatele. See on festival, kus kirjandus tuleb inimestele lähemale – mere äärde, tuletornide ja metsade keskele," ütles festivali korraldaja Tiina Maiberg.

Lisaks toimuvad ka laste- ja noorteprogrammid, illustratsiooninäitused ning kogukondlikud ettevõtmised.

Pühapäeval, 7. juunil tähistatakse kirjanik Ain Kalmuse 120. sünniaastapäeva retkega Ain Kalmuse radadel ning mälestuskivi õnnistamisega Sõru sadamas Sõru vanal kalmistul.