Pühalepa muusikafestival tähistab 15. sünnipäeva Mozarti ja Tüüriga

31. juulist 2. augustini toimub Hiiumaal 15. korda Pühalepa muusikafestival, mis toob publiku ette maailmaklassika suurteose, Erkki-Sven Tüüri värske orkestriteose Eesti esiettekande ning noore põlvkonna interpreedid telekonkursilt Klassikatähed.

Tänavune festival on pühendatud mitmele olulisele tähtpäevale. Tähistatakse W. A. Mozarti 270. sünniaastapäeva, Hiiumaa tuletornide aastat ning jätkatakse festivali ainulaadset traditsiooni tuua igal aastal publiku ette Hiiumaalt pärit helilooja Erkki-Sven Tüüri loomingut.

"Pühalepa muusikafestival sündis soovist lasta Hiiumaal kõlada kõrgetasemelisel klassikalilisel muusikal ning saada Hiiumaa vanimasse kirikusse tagasi orel. Eesmärk sai teoks ning tänaseks on festivali roll muutunud: nüüd toetavad festivalikülastajate annetused selle väärika instrumendi hooldamist ja säilitamist," ütles festivali korraldaja Kristel Peikel.

Festival avatakse reedel, 31. juulil kell 19 Pühalepa kirikus ühe Wolfgang Amadeus Mozarti "Reekviemiga". Hiiumaal Pühalepa kirikus kõlab teos esmakordselt. Esitajateks on kammerkoor Collegium Musicale, Hiiumaa kammerorkester ning solistid Marie Roos, Annely Leinberg, Yixuan Wang ja Taavi Tampuu. Kontserti juhatab dirigent Endrik Üksvärav.

Avakontserdil on ka sügavalt Hiiumaaga seotud tähendus. Tänavu 30. juulil möödub 140 aastat Gustav Liiti sünnist. Kunagine Suuremõisa vallavanem, Pühalepa kiriku organist ja muusikaelu edendaja oli inimene, kelle pärandi hoidmiseks loodi festivali korraldav MTÜ Kerema Kultuurikoda. Teise maailmasõja keeristes katkenud elutee mälestuseks on Mozarti suurteose ettekanne pühendatud Gustav Liidile ja tema kodukirikule.

Laupäeval, 1. augustil kell 17 toimub Kärdla kirikus kontsert, mille keskmes on helilooja Erkki-Sven Tüür. Kontserdil astuvad üles Tallinna Kammerorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel ning 2025. aasta telekonkursi "Klassikatähed" võitja, pianist Havryil Sydoryk.

Kontserdi üheks oluliseks sündmuseks on Erkki-Sven Tüüri uue orkestriteose "Leaving Behind" Eesti esiettekanne. Hiiumaa tuletornide aastale kohaselt kõlab kontserdil ka Tüüri orkestriteos "Lighthouse". Kontserdi nimilugu "Mõeldes Hiiumaast" on samuti Erkki-Sven Tüüri looming. Selle kõrval kõlavad Rudolf Tobiase, Ester Mägi, Helena Tulve, Cyrillus Kreegi ja Pärt Uusbergi teosed ning seaded, mis on inspireeritud Hiiumaa loodusest ja pärimusest.

Pühapäeval, 2. augustil kell 13 toimub Pühalepa kirikus festivali lõppkontsert, kus publiku ette astuvad telekonkursi "Klassikatähed 2025" finalistid Isabella Runge ja Harald Trass.

Klarnetist Isabella Runge on teinud koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste orkestritega ning õppinud lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale ka Šotimaa Kuninglikus Konservatooriumis Glasgow's. Kitarrist Harald Trass pälvis konkursil "Klassikatähed 2025" teise koha ning õpib praegu Saksamaal Kölni Muusika- ja Tantsukõrgkoolis.