Taasiseseisvumispäeva pidu toob lavale Eesti ja Ukraina noored muusikud ning Rohke Debelaki

Sündmuse esimeses osas on laval pianist, 2025 aastal saate "Klassikatähed" võitnud Havryil Sydoryk, äsja Londonis Guildhall School of Music and Drama konservatooriumis esimese kursuse lõpetanud Anna Pärt ning kaks kitarristi, MUBAs õppiv Ukraina päritolu Oleksandr Nevsky ning Kölni muusikaakadeemias õppiv, samuti juba Klassikatähtede viimasest hooajast tuttav Harald Trass. Sündmuse teises osas toimub härra Rohke Debelaki vastuvõtt.

Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul on tegemist kolmandat aastat järjest toimuva temaatilise sündmusega, mis toob kokku noored muusikud ja mõne päevakajalise esineja. "Sel korral pühendame Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva õhtu Eesti ja Ukraina kultuurisuhete hoidmisele, siit ka muusikute kaasamise valik. Kui Eesti noored said endale valida koolid Londonis ja Kölnis, siis Ukraina poisid on Eestis õppimas tingituna Venemaa agressioonist Ukraina vastu. Meil on muidugi hea meel, et nii Havryil kui Oleksandr jõudsid oma peredega just Eestisse, selle kinnituseks on ka Eesti publiku soe reaktsioon ja omaksvõtt", sõnas Kubits.

Sündmuse teise osa sisustab Rohke Debelaki vastuvõtt. "Debelaki osalemine annab ka õrna vihje, et vaatleme Eesti elu temale tuntud kvaliteedis, mis peaks tooma inimestele sügisese poliithooaja eel kerge muige suul," sõnas Kubits.

Sündmuse käigus avatakse ka Ukraina kunstniku Marianna Ostrogljaid pop-up näitus, mis jääb Mere kultuurikeskusesse üles kümneks päevaks.