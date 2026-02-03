X!

Propeller esineb esimest korda Estonia kontserdisaalis

Muusika
Propeller esinemas Pärnu kirjandusfestival
Propeller esinemas Pärnu kirjandusfestival Autor/allikas: Haide Rannakivi
Muusika

21. mail Estonia kontserdisaalis Kultuuripartnerluse SA kuuendat tegevusaastat märkiva kontserdiõhtu peaesineja on ansambel Propeller, kes astub Estonia laval üles esmakordselt.

Kahest poolest koosnevasse õhtusse mahub nii klassikat kui punki, kuid ainus esineja, kelle korraldajad enne õhtut on nõus välja ütlema, on Propeller. Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul on tegemist sündmusega, mis kannab kõiki peamisi sihtasutuse fookusega seotud sõnumeid: kultuuridiplomaatiat, märkamise kultuuri edendamist ja noorte muusikute toetamist, samas ei saa välistada ka poliitikasse sekkumist.

"Ühe võimaluse kohaselt valitakse riigi väärikaimas kontserdimajas mõned kuud hiljem taas presidenti ja iseenesest mõista soovivad vürst Peeter Volkonski ja tema kolleegid ansamblist Propeller selle paiga põhjalikult üle vaadata, seda enam, et senise neljakümne kuue tegevusaasta jooksul ei ole neil sellesse saali ühises koosseisus asja olnud," ütles Kubits.

Propeller tuleb 21. mai õhtul lavale koosseisus Peeter Volkonski, Peeter Malkov, Peeter Määrits, Priit Kuulberg, Ain Varts ja Aneta Varts.

Toimetaja: Kaspar Viilup

