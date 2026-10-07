Kristiina Reidolvi soovitused Open House Tallinna programmist: Metodisti kirikust Südalinna teatrini

Tallinna Metodisti kirik

Tallinna Metodisti kirik on üks Eesti kaasaegse sakraalarhitektuuri omanäolisemaid näiteid. Hoone üks arhitekte on Vilen Künnapu – rahvusvaheliselt tuntud arhitekt ja kunstnik, kelle loomingus põimuvad geomeetria, sümbolid ja metafüüsiline ruumitaju. Open House Tallinn pakub võimalust tutvuda selle nullindatel rajatud modernse kirikuga ning näha, kuidas arhitektuur võib ühtaegu olla nii funktsionaalne ruum kui ka kunstiline kogemus.

Sakala 3 teatrimaja

Sakala 3 tegutseb tänasel päeval etenduskunstide keskusena peites endas aga värvikat ajalugu. Edgar Johan Kuusiku poolt enne Teist maailmasõda projekteeritud ja alles 1947. aastal valminud hoone on tänaseks vast kõige rohkem tuntud endise Teater NO99 teatrimajana, kus see rahvusvaheliselt enim tunnustatud Eesti teater tegutses aastatel 2004-2018. Väga hea võimalus tutvuda teatriarhitektuuriga, kus ajalooline esindusruum on kohandatud kaasaegseks blackbox'iks.

Lasnamäe ringmajanduskeskus

Lasnamäe ringmajanduskeskus kannab endas nii arhitektuurselt kui funktsionaalselt taas- ja uuskasutuse väärtusi – see Kolm Koma arhitektide loodud hoone on suurepärane ringse arhitektuuri näide, mis võiks inspireerida kasutama ringseid printsiipe ka kõiki teisi tellijaid, arhitekte ja projekteerijaid.

Südalinna teater

Südalinna teatri hoone tähistab sel aastal oma 100. juubelit. Art déco stiilis kino Gloria Palace avati 8. oktoobril 1926. aastal F. W. Murnau Goethe teose ainetel loodud tummfilmiga "Faust". Kindlasti on külastajatel põnev tutvuda nii Art déco stiilis endise kinoga, mille projekteeris Frīdrihs Skujinš ja mis tänasel päeval on teatrimaja funktsioonis, kui ka repertuaariteatri telgitagustega.

Arhitektuurimuuseumi kogude avastustuur

Kindlasti soovitan arhitektuurihuvilistel osaleda arhitektuurimuuseumi kogude avastustuuril, kuhu tavapäraselt külastaja ei pääse. Sedakorda avab arhitektuurimuuseum aga arhiiviruumide uksed, et tutvustada huvilistele hoonete jooniseid, projekte, fotosid ja makette.

Open House sai alguse Londonis 1992. aastal eesmärgiga anda edasi paremat arusaama arhitektuurist erialaväliselt. Sündmus on tasuta ning kutsub inimesi külastama ja õppima hooneid. Täna korraldatakse Open House sündmust enam kui 60 linnas üle maailma: neist lähimad näiteks Riia, Helsingi, Tartu. Sel aastal toimub festival 9. kuni 11. oktoobrini.