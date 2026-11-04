Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni õudusfilm "Dracula" Jupiteris

Viimased aastad on toonud meile rohkelt erinevaid vampiirifilme, mitmed neist ka vähem või rohkem Bram Stokleri "Dracula" ainetel. Luc Bessoni ekraniseering jooksis nende hulgas aga vaat et kõige enam radari alt läbi, kuigi juba Caleb Landry Jonesi ja Chritoph Waltzi rollide tõttu väärib see kindlasti tähelepanu.

Surematu krahv Dracula loole keerab seekord oma vindi peale fantaasiafilmidega endale nime teinud režissöör Luc Besson.

Transilvaania vürsti traagiline lugu algab 15. sajandil armastatud Elisabeta kaotusega, misjärel murest murtud mees ütleb Jumalast lahti ja mõistab ennast Draculana igavesti elama. Kui ta on kadunud armsamat neli sajandit otsinud, kohtab ta viimaks Pariisi ballil Minat, kes on naisega äravahetamiseni sarnane.

Sajanditeks uinunud tunded tärkavad taas ja Dracula püüab armastust uuesti lõkkele lüüa. Samas on tal pidevalt kannul vampiirkütist preester (kahekordne Oscari-võitja Christoph Waltz), kes soovib maailma üleloomulikust olendist vabastada. Lahti hakkab rulluma õudne lugu lossimüüride vahel...

Režissöör Luc Besson, osades Zoë Bleu, Caleb Landry Jones, Christoph Waltz jt.

"Dracula" on vaadatav Jupiteris.