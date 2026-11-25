Šoti päritolu Briti kirjaniku Kenneth Grahame'i eelmise sajandi alguses kirjutatud raamat "Tuulesahin pajudes" sai alguse pojale pajatatud unejuttudest. Lugu jutustab sellest, kuidas elule tuleb anda võimalus: tuleb julgelt kodust välja tulla ja vaadata, mis sind seal ees ootab – siis võib kõike juhtuda.

"See on niisugune juhtumiste lugu ja lugu sellest, kuidas võib-olla üksinda ei ole kõige rõõmsam aega veeta. Koos sõpradega või üheskoos saame igast takistusest üle. Ehk siis selline: tule kodunt välja, küll need sõbrad leiavad sind. Leiad inimesed, kellele sa kuulud ja kes sind kuulavad, ning siis on koos kuidagi tore aega veeta," rääkis lavastaja Birgit Landberg.

Etenduses konna rolli täitev Ago Anderson küsis tehisaru käest, kuidas peaks teatrilaval konna mängima. Tehisaru pakkus talle aga välja liiga raske karakteri.

"Ma olin viie minutiga juba füüsiliselt läbi, kui tema õpetuste järgi hakata tegema. Nii et siis püüdsin oma kesktee leida, milline konn võiks olla. Võimalikult ökonoomne enda jaoks, aga samas võimalikult tore enda arust," rääkis Ago Anderson.

"Ja siis sõprade ja psühholoogiliste baasvajaduste toetamise abil kasvatatakse või ohjeldatakse see vahva Konn ära," lisas lavastuses nirkide ja kärpide bossi mängiv Kadri Rämmeld.

Lavastuse kunstnik on Illimar Vihmar, valguse sättis Ivar Piterskihh ja muusika lõi Feliks Kütt. Mängivad Karl-Andreas Kalmet, Meelis Rämmeld, Ago Anderson, Tambet Seling, Ireen Kennik, Kadri Rämmeld ja Carita Vaikjärv.

Etendus on mõeldud lastele alates lasteaia viimasest rühmast kuni viienda klassini.