Endla teatriga liituvad näitlejad Martin Mill, Mauri Liiv ja Triin Heidov

Endla teatri sügishooajal jõuab lavale mitu uuslavastust. Oktoobris esietendub Andrus Vaariku lavastatud Michael Cooney komöödia "Rahauputus", novembris tantsulavastus "Isegi mäed liiguvad" ning lastelavastus "Tuulesahin Pajudes". Uue aasta alguses esietendub Küünisaalis "Dr Jekyll ja Mr. Hyde".

"Rahauputus" põhineb briti näitekirjaniku Michael Cooney 1997. aastal kirjutatud näidendil. Lavastuse keskmes on töötu majaomanik Eric Swan, kes on aastaid esitanud sotsiaalametile väljamõeldud üürnike kohta valeandmeid, et saada toetusi. Kui ta otsustab pettuse lõpetada, saabub tema juurde sotsiaalametnik, kelle tegevus viib sündmusteni, kus tegelased satuvad järjest keerulisematesse olukordadesse.

Lavastuse kostüümikunstnik on kunstnik Marta Vaarik, kelle näitus avanes hiljuti Kumu kunstimuuseumis.

Novembris jõuab Endla Küünisaali kaheks õhtuks kunstnikeduo Roosna & Flaki tantsulavastus "Isegi mäed liiguvad". Lavastus valmib koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga. Eesti ja Norra koreograafid Külli Roosna ja Kenneth Flak on koostööd teinud alates 2008. aastast.

Lavastuses käsitlevad Roosna ja Flak argise kogemuse ning maagilisuse seoseid, pöörates tähelepanu meeltele ja sellele, milliseid lugusid ja tähendusi võib igapäevases keskkonnas kogeda. Lavastus keskendub muu hulgas minevikust pärinevatele lugudele ja nende rollile inimese kogemuses.

Novembri lõpus esietendub Endla suures saalis Birgit Landbergi lavastatud "Tuulesahin Pajudes". Lavastus põhineb Kenneth Grahame'i 1908. aastal ilmunud lasteraamatul "The Wind in the Willows", mis on eesti keeles tuntud pealkirja "Tuul pajuokstes" all.

Teose keskmes on loomtegelased ning nendevahelised suhted. Lugu käsitleb sõprust, kodutunnet, vabaduseiha ja maailma avastamist. Endla lavastus on suunatud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Uue aasta alguses jõuab Endla Küünisaali Peeter Volkonski lavastatud "Dr Jekyll ja Mr. Hyde". Lavastus põhineb Robert Louis Stevensoni klassikalisel romaanil ning selle dramatiseeringu on kirjutanud briti näitekirjanik David Edgar.

Kevadhooajal on Endlal kavas ka uusi lavastusi teistelt Eesti lavastajatelt. Endla suures saalis teeb oma Pärnu lavastajadebüüdi helilooja, näitleja ja lavastaja Astra Irene Susi koostöös dramaturg Kaur Riismaaga. Uusi lavastusi on oodata ka Kaili Viidaselt, kellelt jõudis tänavu suvel lavale kolm suvelavastust, ning külalislavastajalt Sander Pukilt.

Teatri trupiga liituvad pikalt Ugala teatris töötanud Martin Mill ja sel aastal lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud Mauri Liiv ja Triin Heidov.