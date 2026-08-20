Lavakast lavale | Triin Brigitta Heidov

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab lavastaja õppesuuna lõpetanud Triin Brigitta Heidov.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Triin Tallinnast, lähen Tallinnast välja.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Vanemad räägivad, et olin paariaastasena lummatud Tallinna Linnateatri lavastusest "Musketärid- 20 aastat hiljem"

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Kui saaks nüüd tagantjärele valida, siis arvan, et oleksin olnud õnnelik sportlase või muusikuna.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Välismaalt: Juri Borisov, Mads Mikkelsen, Ewan McGregor

Eestis on mul kolm naisnäitlejat, keda ma väga imetlen, aga siin ma neid ei avalda, muidu muutun nendega kohtudes häbelikuks.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Truppidest, kes otsivad ja ajavad koos ühist asja.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Kedagi Krati, Nukitsamehe või põlevate silmadega metsakolli moodi salakavalat tegelast oleks äge mängida...

Kunagi, kui nägin filmi "Don Juan Tallinnas", siis tekkis unistus mängida meheks kehastunud naist, kes kõigile meestele oma osavusega silmad ette teeb.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Äratundmist, väljakutseid, higi ja pisaraid ning naerda meeldib mulle ka.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Minul enam ilmselt mitte.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: "Hunt for the Wilderpeople" Taika Waititi

Raamat: Mika Waltari "Sinuhe"

Lavastus: Unistan, et jõuaksin kordki elus Draama festivalile, seal on minu selle aasta lemmikud (ja potensiaalsed lemmikud).

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Mõlemad

2. Esimene või viimane rida?

Viimane

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Kaasaegne sõnateater

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal

5. Shakespeare või Beckett?

See veel selgub.