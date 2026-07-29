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Lavakast lavale | Mauri Liiv

Teater
Mauri Liiv
Mauri Liiv Autor/allikas: Virge Viertek
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Mauri Liiv.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Mauri. Tallinnast. Pärnusse. 

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Kristian Smedsi "12karamazovit" Von Krahli Teatris (2011).

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Tehniline produtsent või lavastusala juht.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Lemmiknäitlejaid mul pole, üleüldse olen võrdlemisi allergiline igasuguse isikukultuse vastu nii Eestis kui ka välismaal.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Riskimisest.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Mõmmi isa "Mõmmist ja aabitsast".

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Teater on elu kontsentraat.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Siirust.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Kindlasti.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: Charlotte Wells "Aftersun"

Raamat: Henry David Thoreau "Walden ehk elu metsas" (aga boonuseks ka: Kalle Pilt "Hallitusest – puust ja punaseks")

Lavastus: Tiago Rodrigues "By Heart"

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Täiesti erinevad asjad. 

2. Esimene või viimane rida?

Viimane rida.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Kaasaegne sõnateater.

4. Suur saal või tubateater?

Suur saal.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare, lowkey.

Toimetaja: Karmen Rebane

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