Triin Ruumet toob Von Krahli lavale tõsielusarja

"Mind paelub populaarkultuur ja näiliselt pealiskaudsed asjad, sest need räägivad metafoorselt reaalsusest ning reaalsus ja eksistents on põhilised teemad, millega ma tegelen. Minu jaoks on üks ilusamaid ilusid see, kui näiline pealiskaudsus ja sügavus leiavad ennast teineteise embuses – ühes ja samas entiteedis, samal ajahetkel," avas Ruumet oma lavastuse tausta.



Lavastuses "Ma tahan uskuda" asuvad võidujanulised ja keevalised noormehed tõsielusaates ''Eraelu'' võistlustulle, et võita endale kaunitari süda ja tema eraelu. Ent mis juhtub siis, kui ühel hetkel sellest tulevärgist enam ei piisa? Kui kaamerad kustuvad ning saateosalised peavad esimest korda päriselt iseendale otsa vaatama?

"Ma tahan uskuda" kunstnik on Ksenia Verbeštšuk, kostüümikunstnik Kärt Hammer, muusikaline kujundaja ja helilooja Frederik Mustonen (Boipepperoni), helirežissöör: Jürgen Reismaa, valguskunstnik Siim Reispass, videorežissöör Tom Tristan Kidron, videooperaator Jekaterina Abramova, dramaturg Joosep Lõhmus ja kehadramaturg Juhan Ulfsak. Lavale astuvad Kristina Preimann, Edgar Vunš, Herman Pihlak, Karl Birnbaum, Markus Andreas Auling.

"Ma tahan uskuda" esietendub 2. septembril.