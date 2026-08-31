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Karl Birnbaum lavastusest "Ma tahan uskuda": meile on antud vabad käed

Teater
Foto: Von Krahl
Teater

Sel nädalal esietendub Von Krahli teatris peamiselt filmilavastajana tuntud Triin Ruumeti lavastus "Ma tahan uskuda"

Lavastuses "Ma tahan uskuda" toob Ruumet teatrilavale tõsielu suhtesaate "Eraelu", kus noormehed astuvad võistlustulle, et võita endale kaunitari süda ja tema eraelu. Viimati astus Ruumet lavastaja teatrilavastaja kingadesse 13 aastat tagasi.

"See sai alguse sellest, et Juhan [Ulfsak] ütles, et tule lavasta ja siis see minu seest tuli. Kuna mulle meeldivad küsimused reaalsusest ja sellest, mis on üldse reaalsus ja kui reaalne see kõik siin on, siis reality-TV tundus hea vahend, läbi mille seda teemat avada," rääkis Ruumet, kuidas ta taas teatrisse lavastama jõudis.

Lavastuse helikujunduse ja muusika on loonud Frederik Mustonen, kes on enam tuntud artistinimega Boipepperoni. Kui oma soololoomingus tegeleb ta paljuski nii popi kui ka elektroonikaga, siis teatrilaval on tal võimalik katsetada asju, mida seal teha ei saaks.

"Teatritöö on kindlasti eksperimentaalsem. Ma olen terve elu olnud üleproduja, ma tahan hästi äraleierdatud lood teha, aga teatris on pigem see, et vähem on rohkem," avas Mustonen.

Tõsielusaate osalejaid kehastavad Edgar Vunš, Herman Pihlak, Karl Birnbaum ja Markus Andreas Auling, kes hakkavad ühiselt Kristina Preimanni karakteri südame nimel võistlema. Birnbaumi sõnul on kogu protsess olnud väga vabastav.

"Meile on suurepärane lavastaja Triin Ruumet jätnud vabad käed teha põhimõtteliselt kõike, mis pähe tuleb, ja mitte midagi ei saa valesti minna, sest kõik läheb nii, nagu ta peab minema. Ma loodan, et see tuleb väga naljakas ja lõbus õhtu kõigi jaoks," ütles Birnbaum.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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