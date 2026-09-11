Uue muusika reede: John Legend, Margiiela, Noep, Misha Panfilov jpt

Uus on reede ja uus on muusika. Eesti räpparid ja Friendly Fires lähevad ajas tagasi, Mette, Natanya ja Jhene Aiko pop-RnB' läheb ajas edasi, tagasi ning jääb paigale, Misha Panfilov liigub mööda täitsa oma ajatelge ja Pharrell Williams ei aegu.

Misha Panfilov – "When I See You (It Feels Wonderful)"

Misha Panfilov pani plaadi peale tänavu aasta jaanuarist aprillini kirjutatud muusika. Kuus lugu, mis kestavad kokku üle 30 minuti, elavad nime "Where the Birds Fly". Plaadil on Panfilovlikku maagiat, krutskeid ja kavalusi, elurõõmu, aga kogu plaadi peal on seekord pandud eriti rõhku teatavale roadmovie'likkusele.

<a href="https://mpsc.bandcamp.com/album/where-the-birds-fly">Where the Birds Fly by Misha Panfilov</a>

Margiiela ja Chillin – "MTV"

Margiiela ja Chillini viimaste kuude jooksul üksteisele antud feature'id olid hoopis soojendus ühiseks lühialbuiks "TLN". Kuue loo peale tehakse selgeks, kes on kõige kõvemad räpparid, kes kõige stiilsemad, kes kõige rikkamad, kes kõige kreisimad, kõige rohkemast läbi tulnud. Spoiler: vastuseks pakkuvad tüübid ikka Margiiela ja Chillinit. Lisaks juba ilmunud singlile "Pole Enam Kaugel" on kerge retroelement, bling rap'i aroom levinud ka EP teiste, moodsamate biitide DNA-sse. Ei tea, kas siit on oodata uut trendi. Jäi meie hiphopis ju bounce'i ja bling'i ajastu vahele, saaksime 25 aastat hiljem nüüd ära teha.

Noored ja Näljased – "Isok"

Noored ja Näljased ehk räppar Lotey ja DJ-Loteykorterikaaslane-sisulooja-monteerija-peokorraldaja ja samuti väiksemat viisi räppar Kenneth andsid välja lühi albumi "S.A.U.E (Suudan Alati Unustada Eilse)". Kuus lugu, 15 minutit. Kaks tantsutränalugu, mis peaks olema justkui lõbusad, aga mis ei tee tegijaid endidki eriti lõbusaks, vähemalt lugude lindistamise ajal. Siis veel sündine breakbeat "Minek sees", kuuldemäng "Mehed ja mured", kus mureks on 6400 eurot, mis oma emdale võlgu ollakse ning EP lõpetab autotune'ine akustiline ballaad "Ma tahan juua".

Kui muidu pekstakse juba viimase kahe-kolme aastaga pulbriks uhmerdatud naljaräpist ja -tränast veel viimast välja, siis lugu "Isok" hakkab siiski kõrva. Nii teiste EP laulude keskel kui ka selle poolest, et sarnaselt ülevalpool väljatoodud Margiiela ja Chillini EP-ga "TLN" lähevad ka Noored ja Näljased kuhugi varase bling rap'i, Cash Money algusaegade, New Orleansi bounce'i ja lõunaosariikide trap'i juurte juurde, kus on justkui olemas Zaytoveni sündid, toores (st mitte kaasaegselt taevalik) autotune, kuivad, kitsad ja pikslised-tekstuursed trummid ning kõik muu vajalik.

Jako Kaups Experience, DJ Critikal ja Sofia Rubina – "Sun is Up"

Jako Kaups andis koos DJ Critikali ja vokalisti Sofia Rubinaga (huvilistele: ta hakkab laulma alles päris loo lõpus) nudisco'liku gruuviga loo. Singel sai ka juhuslikult (nagu Kaups video kirjelduses selgitab) AI-muusikavideo, mis jääb Kaupsi sõnul tema viimaseks katsetuseks selles vallas.

Raul Ojamaa ja Noep – "We Get Lost"

Raul Ojamaa avaldab novembris albumi "Again and Again and Again" ning "We Get Lost" koos Noepiga on kolmas singel sellelt. Raske on aru saada, mida Ojamaa täpselt oma sooloprojektiga püüda üritab või mis on Ojamaa enda või selle muusika sisemine soov. Värske singli produktsioon müdistab ja vigiseb küll nii, nagu peab, aga mida omapärast toob Ojamaa siia "Noep-laulmas-elektroonilisel-biidil"-mudelisse juurde, jääb praegu vastuseta.

Mette – "Small World"

Üks möödunud nädala rõõmustavamaid leide on Ameerika tantsija-laulja Mette singel "Small World", millel saavad kokku süntpop (vist ka indie-pop?), new jack swing ja "Controli" aegne Janet Jackson. Viimasest tundub Mette ka ise teadlik olevat, vihjates sellele oma tantsunumbris. Neid 2026. aastal tehtud "Controlilikke" või new jack swing'i biite kuulates tekib veidi ka tunne, nagu su oleks mõni su lemmikraamat tehtud (õnnestunult) filmiks.

Kõik see, mis on olnud seni ainult sinu peas, on nüüd järsku su silme ees. Sellega ei taha ma muidugi algselt materjalilt midagi ära võtta, aga tore on kuulda, kuidas nendest saundidest veel rohkem jõudu ja elu kätte saadakse. Ka siin "Small Worldi" peal on need trumminätakad peaaegu halastamatud, elulõpetavad, igas hoobis on palju kaalul. Huvitaval kombel pälvis Mette esimest korda suuremat tähelepanu 2017. aastal ja just tantsides, N.E.R.D-i ja Rihanna ühise loo "Lemon" muusikavideos.

Ciarán – "Galvarino"

Brockhamptonis Bearface'i nime all tegutsenud vokalist on liitunud Ciarán nime all Ninja Tune'iga. Brockhamptoni "Saturationi" triloogias olid tema kanda näiteks albumite outro'd, "Waste" ja "Summer", ning muud meloodilisemad kohad. Nüüd pusib ta sellise tujuka ja indie'se pehme popi kallal üksinda. "Galvarino" on teine singel kahe kuu jooksul.

Natanya – "Show Me Right!"

Üks põnevamaid uue põlvkonna briti lauljatare-popstaare Natanya andis välja oma teise albumi "Attitude Era!". Sarnaselt moodne retro nagu ülevalpool figureeriv Mette, aga tantsulisemad inspiratsioonid kantakse selgemalt RnB-likku loogikasse.

Friendly Fires – "Lose All Your Friends"

Tagasi muusika juurde on hiilinud ka Briti indie-disko bänd Friendly Fires. Viimati oli nendest midagi kuulda seitse aastat tagasi. Triost duoks taandunud Friendly Fires annab endast igatahes parima, et meid-teid-sind-ja-mind ajas tagasi viia.

Bonobo ja Nilüfer Yanya – "Youth's Fountain"

Briti DJ ja produtsent Bonobo avaldas oma kaheksanda albumi, millel on nii pretensioonitumat tantsumuusikat, veidi pretensioonikamat tantsumuusikat ja siis sellisesse mõtlikkuse kurbusesse vajuvaid trikke nagu see lugu koos lauljatar Nilüfer Yanyaga.

Missu – "Outtasight"

Kuigi Pussycat Dollsi suur comeback ei õnnestunud, aga siiski on väga populaarne tüdrukute punt Katseye, siis on igati kalkuleeritud risk panna kokku veel üks tüdrukutebänd, kes teeks veel natukene sellist poppi, mida kuulates tekib tunne, et seda surutakse sulle jõuga alla suust, kõrvust, ninaaukudest. Okei, salapärase päritoluga Missu debüütsinglil nii hullult veel ei laamenda, aga peaaegu. Salapärane sellepärast, et palju nendest teada pole. Esimese ametliku loo muusikavideo on väga kallis, loo andis välja Warner. Kommentaariumites räägitakse, et tegu on tantsijatega, kes kaks aastat treeninud ning nüüd oma töö vilju esitlema hakkavad.

Jhené Aiko – "I Don't Mind"

USA RnB-laulja Jhené Aiko avaldas oma neljanda albumi "Westside Whimsy". Peaaegu tund aega väga malbet, mahedamast mahedat, peaaegu lapikut RnB-d, mida kaunistab Aiko enda üldse mitte RnB-lik lauluhääl. See on väga kitsas ja piiratud, pole ka erilist sügavust, mida selles žanris vaja oleks. Natukene meenutab olukorda, kui näiteks Ines üritaks teha sametist RnB'd. (See oleks arvatavasti päris põnev.) Aga Aiko lähtub kindlalt põhimõttest, et kui kõike ei oska, siis tee ühte asja, aga tee seda nii hästi kui võimalik.

Quavo ja T.I – "Backwards"

Pharrell Williams on järsku väga aktiivne, nagu näeme. Temast tuli rääkida möödunud nädalal ja see nädal lausa kaks korda. Ja midagi pole teha, biite oskab ta teha. Põrisevate, juba eos üle peksvate basside põrkamise peale veel Quavo kreekajumalalik autotune ning pool võitu on olemas. Teine pool on mitte panna kogu lugu seisma selleks, et T.I. saaks seal põrisevate basside vahel midagi omaette pobiseda. Sellega kahjuks seekord hakkama ei saadud, aga loodetavasti saavad Quavo ja Pharrell peagi uuesti kokku.

John Legend – "Daylight"

Kui nägin, et sel suvel ka Tartus esinenud ning kurikuulsalt perega ka pealinnast välja (Tallinnasse) jõudnud John Legendil ilmus uus lugu, siis mõtlesin, et jumal tänatud, vähemalt üks asi, mida ei pea panema kuhugi listi, tegema ajusse märget, mitte midagi. Tõmbasin piiri, andsin endale õiguse ja võimaluse midagi varasema kogemuse põhjalt juba välistada. Saab kuulamata jätta ja täiesti rahuliku südamega. Mõned tunnid hiljem selgus, et uus lugu on Pharrell Williamsi produtseeritud ning meestel ilmub ka ühine album "Muse". Tänks! Nagu poleks piisavalt uut muusikat, nüüd tuleb siis hakata ka John Legendil silma peal hoidma, arvestades, et esiksinglis "Daylight" on midagi veidralt meeldivat, mida seal varem olnud ei ole. Tundub, et paberi peal segadusttekitav Williams+Legend võib olla täiesti õige tehe, mida välja arvutada.

Slayyyter – "Crank 2"

Sel kevadel elektro-hüper-tantsupopi albumiga "Wor$t Girl in America" laiematesse massidesse murdnud Slayyyter remiksis ära oma enda kevadise loo, mis viib meid lähemale tema järgmisele albumile "Wor$t Man in America".

Bloc Party – "Moving On"

Briti tantsupunkarid Bloc Party andsid välja oma seitsmenda albumi "Anatomy Of A Brief Romance", kus just nimelt lahatakse 50 minuti jooksul ühte suhet. Ja seda blocpartylikus segus elektroonikast ja jõulisemast, pingelisemast indie'st.

Tinashe – "Pillow Fight"

Siia väga RnB-rohke uue muusika reede lõppu heidame veel Tinashe, kes andis välja kaks lugu millest üks on "Pillow Fight". Tegelikult on siin küll väike "hunt lambanahas"-olukord, sest klaverisillerdustega algav RnB lugu muutub refräänis hoopis tummiseks ja ulakaks (kahjuks siin ei olnud paremat sõna, sest just sellisele mängulisusele Tinashe mängib, vaadake videot, siis saate aru) räpilooks. Ja siis jälle RnB-looks tagasi. Võimatu aru saada kes või mis Tinashe enam aastaks 2026 on, aga ta on ja annab vahepeal lugusid välja ja vahepeal on need ka head.

Kuula kõiki lugusid siit:

"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.