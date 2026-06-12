Uue muusika reede: Elina Born, Olivia Rodrigo, Villemdrillem, Eleryn Tiit jpt

Elina Borni ja Eleryn Tiidu uued singlid viivad lauljatarid uutmoodi radadele, Villemdrillem ja Triibupasta otsustasid õnnetule FIFA-le appi tulla, Olivia Rodrigo kinnistas sõpruse Robert Smithiga ühise looga ning Kanye West ei kao kuhugi.

Ixtlan – "Tundmatus"

Eesti muusikamaastikust on välja vupsanud uus unenäopopi ansambel Ixtlan, kes avaldas neljapäeval debüütsingli "Tundmatus". Juba käib töö ka täispika albumi kallal. Ansambel koosneb kogenud muusikutest. Lugude autor ja laulja Ardo Kantemus on viimastel aastatel olnud tegev underground-kollektiivis Teemantkilpkonn; kitarrist ja bändi peamine produtsent Ivo Leesar on teada kui ansambli Silky Steps ninamees, USA päritolu bassimees Jason Greenberg on tegutsenud Jasada nime all ning trummar Ako Lehemets, kes on viimasel ajal pigem tuntud kui video- ja fotograaf.

Miauf – "Parem"

Laulja ja DJ Miauf, kes avaldas esimesed lood möödunud aasta sügisel, andis välja 2026. aasta teise singli "Parem". Natuke unine RnB-garage internetilikult helenaiivsete vokaalidega. Voogedastusest leiab loost kaks erinevat versiooni, sinise ja roosa, mis on värvile vastavas meeleolus. Allpool kuuleb lugu sinakamal kujul.

Carlotta – "Tacos With Spice"

Carlotta Põdra, kes seni tegutsenud ansamblis Midnight May, alustas kõrvalt ka soolokarjääri uue singliga. "Veetsin vahepeal kaks ja pool kuud USA-s, kus kirjutasin muusikat koos sõpradega Berklee laulukirjutamislaagrist. Seal sain aru, et Midnight Mayga on keeruline praeguseks välja kujunenud moel edasi liikuda. Ühtlasi erineb sooloprojekti energia ja stiil Midnight May omast," rääkis Carlotta. Loo produtseeris Kolumbiast pärit Mateo Gutierrez, kes on koostööd teinud Grammy nomineeritud artistide ja multiplaatina produtsentidega.

Vera Vice – "Tell Me, Tell Me (Radio Edit)"

Hüpnagoogilise popmuusika duo Vera Vice ehk Ave Vellesalu ja Helen Västrik avaldasid digiplatvormidel uue lühialbumi, mis koondab endas Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli lavastusele "Millest on tehtud väikesed tüdrukud" loodud heliloomingut. Kaks lugu on laiendatud hübriidversioonid ning kaks on kontsentreeritud raadiosõbralikud fragmendid. Lavastust ennast on kirjeldatud kui segu millestki toorest, ebaküpsest ja poolikust, kus ihad kohtuvad reaalsusega. Albumi lood miksis ja masterdas Martin Kikas Ö Stuudiost.

Eleryn Tiit – "(Jääb terve maailm) meile kahele"

Eleryn Tiit avaldas esimese singli oma teiselt stuudioalbumilt. Nii värske singli kui ka peagi ilmuv album valmis/valmivad koos produtsendi ja helilooja Sten Šeripoviga. Koostööd alustati 2025. aasta sügisel. "Ma olin peale meie esimest kohtumist Steni stuudios nii õnnelik – tundsin, et me oleme nii inimestena kui ka loominguliselt ühel lehel. Oleme kirjutanud koos väga ilusat muusikat ning mul on heameel, et esimene nendest lugudest jõuab nüüd kuulajateni," sõnas Tiit.

Susanna Viktoria – "Sooja mere tuul"

Elektroonika ja pärimusmuusika piirimail tegutsev Susanna Viktoria avaldas uue singli, mis räägib sellest, kuidas kõigil võiks olla paik, kus tuntaks ennast turvaliselt. Lugu sündis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulukirjutamise ja muusika produktsiooni mikrokraadi laagris koostöös Jaan Jaago ja Uku Haasmaga.

Maria Minerva – "Contact High"

Pärast mõneajalist pausi jagab Maria Minerva 8. juulil kuulajatega oma uut soolo-EP-d "Contact High". Minervalikult pea peale pööratult tantsuline nimilugu anti meile juba kuulamiseks ette.

Elina Born – "Õhtust õhtusse"

Selle aasta teisel singlil teeb Elina Born päris pika samu eemale aasta alguses ilmunud diskohõngulisest "Eetrivaikusest" ja jõuab hoopis tech-house'i sadamasse. Lugu valmis koos produtsent Markus Paloga. "Koostöö Markusega oli esmakordne ning esimesest sessioonist sai juba selgeks, et omavaheline klapp on väga hea. Mõte, milline lugu sündida võiks, oli meil sünkroonis ning ka sõnad ilmutasid end justkui mängleva kergusega," sõnas Born.

Villemdrillem ja Triibupasta – "Mr. atškoo"

Jalgpallipalavikust inspireerituna paiskasid Triibupasta ja Villemdrillem neljapäeva õhtul alanud jalgpalli MM-i avamängu avavile ajal kanalitesse ja kõrvadesse samast spordist inspireeritud loo "Mr. atškoo". "Atškoo" tähistab teatavasti seda, kui lööd mängukaaslasel palli kahe jala vahelt läbi. Räpparid andsid sõnale muidugi veidi kujundlikuma tähenduse. MM-i lugude vaates on tegu igatahes asjalikuma katsega, kui väga suur osa FIFA ametlikult soundtrack'ilt leiduvast. Loo produtseerisid Boipepperoni ja Karl Killing.

Ott Lepland – "Kardan nagu tuld"

Ka Ott Lepland on suviseks raadioeetriks valmis. Sedapuhku koos Eric Kammiste ja Markus Paloga.

YHWH Nailgun – "To the Devil"

Philadelphiast pärit eksperimentaalroki ansambel YHWH Nailgun avaldas oma teise albumi, mis teeb lühiduses ära isegi möödunud aasta kiidetud 21-minutilisele debüüdile. Aga bändile piisab ka kümnest vinjetlikust, pungisest loost ja 11 minutist, et pakkuda rokkmuusikale välja rohkem ideid, kui mõned seda tunniajase plaadi jooksul suudavad.

Kanye West – "Gemini Season"

Ye ehk Kanye West ei lase ennast unustada. Märtsi lõpus ilmunud Bullyle järgneb juba singel "Gemini Season", mille muusikavideo tarvis on pukki pandud Westi uudishimu äratav abikaasa Bianca Censori.

L'Rain – "Soulless Cycle"

L'Rain annab 14. augustil välja kauaoodatud järje oma 2023. aastal ilmunud albumile "I Killed Your Dog". Brooklynist pärit kaasaegsema psühhedeelse soul'i artist jagas ootajatega ka esimest singlit.

Olivia Rodrigo ja Robert Smith – "What's wrong with me"

Olivia Rodrigo kolmas album on siin. Oma sõpruse ja loomingulise partnerluse üle The Cure'i ninamehe Robert Smithiga ei ole Rodrigo suutnud temaga lava jagamisest saati uhkustamist (põhjusega, muidugI) lõpetada. Viimasel singli sõnades sai Smithi bänd ka sõnades ära mainitud. Uhiuuelt plaadilt leiab nüüd ka ühise loo. Põlvkondadeülene romantiline äng!

Bebe Rexha – "Tokyo"

Kõige mitte-kuulsam kuulus lauljatar, Albaania juurtega Bebe Rexha andis välja oma neljanda albumi "Dirty Blonde". Peamiselt EDM-i produtsentide suuvoodrina leiba teeniv Rexha viskas oma staatuse üle muusikamaailmas, nn "Khia asüüli" liikmena, aasta alguses nalja ka sotsiaalmeedias ja andis aimu soovist Charli XCX-i ja Zara Larssoni eeskujul läbi murda. Uuel plaadil pingutab ta selle nimel kõvasti, pakkudes nii David Guettat, hüperpoppi, süntpoppi ja isegi kantrit.

The-Dream ja Usher – "Tampa"

USA RnB hakkab välja andma järge oma olulisele 2007. aasta albumile "Love/Hate". Plaat ilmub 10. juulil ja teise singlina jagab The-Dream "Tampat", millel kaasas Usher ja mille produtsendiks ei keegi muu kui Pharrell Williams.

BTS – "Come Over"

K-popi poistebänd BTS andis nüüd kõigile kuulata loo "Come Over", mis seni peitis ennast märtsikuus ilmunud comeback-albumi deluxe-vinüülil.

Kelsey Lu – "Only The Lonely"

USA laulja ja tšellist Kelsey Lu avaldas reedel oma neljanda albumi. Kammerlikku ja sisendusjõulist vaadet popmuusikale aitasid Lul vormida ka Jack Antonoff, Sampha, Kim Gordon ja Kamasi Washington.

Bb trickz – "Te gusto?"

Barcelona ekstsenriline laulja-räppar Bb trickz avaldas (lühi)albumi "Sugarhii", mille seitse laulu ja 12 minutit asendavad Bb trickzi senise kodukootud lo-fi'nduse rammusama ja säravama materjaliga.

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