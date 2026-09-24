Oboemängija Riivo Kallasmaa: oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill

Kallasmaa sõnul on oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill. Näiteks on oboemängija kohustus anda tervele sümfooniaorkestrile kontserdi alguses kätte la noot, mille järgi teised pillid ennast häälde panevad.

"Juba enne kui kontsert pihta hakkab on närv sees, et kas see la noot tuleb ikka ilusti välja ja kas kõik saavad selle järgi ilusti häälestada. Enamasti tuleb. See on juba seljaajus," tunnistas ta.

Muu hulgas peavad oboemängijad ka parajad meisterdajad olema, sest topeltlesthuulik ehk trost, mis pilli külge käib, tuleb muusikutel ise valmis teha.

"Seda sulle keegi ei ütle, kui sa hakkad pilli õppima. Alles siis kui sa lõpetad muusikakeskkooli ja lähed muusikaakadeemiasse, siis esimesel kursusel öeldakse sulle, et rohkem õpetaja sulle seda huulikut ei anna, nüüd hakkad ise tegema," meenutas Kallasmaa.

Samas on oboe pill, millega tuleb väga ettevaatlik olla. Näiteks ei tohi pilli peal olevaid kruvisid enda suva järgi reguleerida. Selle vea tegi Kallasmaa noore õpilasena ära.

"Esimese asjana kui ma pilli koju sain, ma olin nii õnnelik, ma vaatasin, et siin on nii palju kruvisid peal – need on hästi täpselt reguleeritud – ja keerasin kõik need kruvid kinni, sest ma mõtlesin, et need on lahti. See pill läks mahakandmisele, sest ei leidunud Eestis ühtegi inimest, kes oleks suutnud seda enam reguleerida," muigas ta.

Muu hulgas on Kallasmaa sisse mänginud "OP-i" endise tunnusloo. "Kui "OP-i" saade sai alguse, siis võtsid Gerda Kordemets ja Timo Steiner minuga ühendust. Timo palus, kas ma saaksin korra stuudiost läbi minna, oleks vaja natukene mängida. Mängisin otse noodist selle sisse ja läksin minema. Ma ei teadnud, mida ma mängin või kuhu see läheb. Pärast selgus, et see oli mitukümmend aastat "OP-i" saate algus."

Lisaks oboemängule tegeleb Kallasmaa ka laulmisega. Alates 14. eluaastast on ta laulnud vokaalansamblis Vox Clamantis. Ka seal võib omajagu äpardusi teele sattuda. Paar päeva enne "OP-i" intervjuud esines ansambel Arvo Pärdi keskuses Deutsche Wellele. Kuna muusikud olid öösel välisreisilt jõudnud, unustas Kallasmaa esinemiskingad kaasa pakkida.

"Aga Vox Clamantis on seal Pärdi keskuses juba oma kollektiiv ja kõik töötajad teavad meid. Ma mainisin seal paarile inimesele, et mul jäid kingad maha ja ei läinudki kaua aega mööda, kui Arvo Pärdi poeg tõi mulle Arvo kingad. Siis olingi pool päeva Arvo Pärdi kingades. Olid suured kingad – nii otseses kui ka kaudses mõttes," naeris muusik.

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Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.