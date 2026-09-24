Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi

Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu avaldas kataloogi, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid kaks Eesti teost: Indrek Koffi ja Olena Londoni "Ära oota midagi" ning Ester Urbala ja Ulla Saare "Koolipõlgurid".

Kataloogi "The White Ravens" valib raamatuid rahvusvahelise noorteraamatukogu lastekirjanduse ekspertide meeskond. Valiku tegemisel pööratakse tähelepanu teostele, mis võiksid pakkuda huvi rahvusvahelisele lugejaskonnale oma kirjandusliku ja kunstilise kvaliteedi ning käsitletavate teemade poolest. Sel aastal tutvustatakse 216 raamatut 46 keelest ja 62 riigist või territooriumilt.

Indrek Koffi ja Olena Londoni "Ära oota midagi" on graafiline romaan, milles autor vaatab tagasi oma lapsepõlve Eestis ajal, mil riik kuulus Nõukogude Liitu. Isiklikud mälestused vanaisast ja tema elukäigust põimuvad jutustaja enda koolipõlve, pioneeripõlve ja noorukieaga.

Koffi sõnul on "White Raveniks" saamine väga rõõmustav tunnustus. "Valgeks rongaks osutumine on muidugi väga-väga rõõmustav. Palju rõõmustavam kui sattuda näiteks mustade lammaste nimekirja. Seda enam, et inglise keeles on "white raven" ühemõtteliselt positiivne – selle all mõeldakse midagi erilist ja haruldast," ütles ta. "Niisugune tunnustus annab lootust, et raamatut märgatakse ka väljaspool Eestit, ja ühtlasi kannustab edasi tegutsema."

Koff lisas, et koostöö Olena Londoniga jätkub: "Oleme juba hakanud koos Olenaga mõtlema järgmise ühistöö peale ja loodame, et ehk õnnestub meil taas luua midagi, mis lugejatele korda läheb."

Ester Urbala debüütromaan "Koolipõlgurid" viib lugeja koos seitsme koolilapsega saarele, kuhu nad on saadetud kuuekuulise projekti raames. Lapsed peavad seal iseseisvalt hakkama saama ja elama ilma koolikohustuseta. Metsikus looduses kujuneb välja omamoodi ühiskond, kus tuleb ühiselt otsustada, kes koristab, kes süüa teeb ja kuidas jagatakse magamiskohti.

"Kuidas tunne on? Õnnelik ja uhke! Eriti kuna tegu on minu esimese lasteromaaniga," kommenteeris Urbala oma teose jõudmist "The White Ravens" kataloogi. "See, et "Koolipõlgurid" on üks White Raven 2026 raamatutest, tähendab, et Eestis sündinud lugu on puudutanud inimesi ka meie keele- ja kultuuriruumist kaugemal. See on väga suur tunnustus ja mine tea, ehk jõuab raamat nüüd silmapaarideni, kelleni muidu poleks."

Urbala rõhutas ka illustraator Ulla Saare rolli. "Kindlasti on ääretult oluline roll siin ka Ulla Saare kihvtidel illustratsioonidel."

"The White Ravens" on rahvusvahelise noorteraamatukogu oluline iga-aastane valik, mis aitab tutvustada eri riikide ja kultuuride lastekirjandust rahvusvahelisele publikule. Kataloog pakub väärtuslikku infot kirjastajatele, tõlkijatele, raamatukogutöötajatele ja teistele lastekirjanduse professionaalidele ning aitab kaasa raamatute levikule ja tõlkeõiguste müügile.