Eesti lasteraamatud pälvisid rahvusvahelise tunnustuse

Münchenis asuv Rahvusvaheline Noorteraamatukogu annab igal aastal välja kataloogi "The White Ravens", mis koondab infot maailma parimate laste- ja noorteraamatute kohta. Sel aastal jõudsid valikusse ka Kätlin Kaldmaa ja Jaan Rõõmuse "Lydia" ning Indrek Koffi ja Elina Sildre "Kuhu lapsed said?".

"The White Ravens" kataloogi koostavad rahvusvahelise noorteraamatukogu keelespetsialistid, kes valivad aasta jooksul üle kogu maailma ilmunud teoste hulgast välja tähelepanuväärseimad laste- ja noorteraamatud, mis väärivad laiemat vastuvõttu nende universaalse teema, erakordse kunsti- ja kirjandusstiili ning kujunduse tõttu.

Kataloog on abiks nii kirjastajatele tõlkeõiguste ostmisel-müümisel kui ka raamatukogutöötajatele uudiskirjanduse valimisel. Sel aastal koodab see infot 200 teose kohta, mis on pärit 53 riigist ja kirjutatud 37 keeles. Eesti lasteraamatutest märgiti ära Kätlin Kaldmaa "Lydia" (pildid Jaan Rõõmus, kirjastus Hunt) ja Indrek Koffi "Kuhu lapsed said?" (pildid Elina Sildre, kirjastus Härra Tee ja Proua Kohvi).

Lasteraamat "Lydia" põhineb Lydia Koidula elulool. Kataloogi koostajate sõnul on nauditav viis, kuidas Kaldmaa on biograafilises tekstis kokku põiminud luuletused ja lood ühe kirjanduse suurkuju elust. Samuti märkisid nad ära Jaan Rõõmuse illustratsioonid, mis toovad teosesse mängulisust ning rõõmu.

Kätlin Kaldmaa sõnul on "Lydia" jõudmine kataloogi väga suur tunnustus nii raamatu tegijatele kui ka Eesti kultuurile. "Aitab see ju meie esimesel supertüdrukul ka laiemas maailmas kõlapinda leida. Lydia Koidula võib ju ometi täie õigusega seista Frida Kahlo kõrval. Loomulikult aitab see tutvustada ka Eesti kultuuri – on ju raamat Lydiast jõudnud juba ilmuda saksa keeles, kus Lydia lugu täiendavad ka Eesti ajalugu puudutavad lisad," rääkis Kaldmaa.

Indrek Koffi ja Elina Sildre lasteraamat "Kuhu lapsed said?" jäi kataloogi koostajatele silma oskuslikult kasutatud nõudliku värsivormi tõttu, mis rõhutab nii rõõmu kui ka mängulisuse olulisust lapse maailmas. Elina Sildre hoolikalt valitud värvid ning läbitöötatud karakterid muudavad raamatu korraga moodsaks ning ajatuks.

Kirjanik Indrek Koff leiab, et kuigi looduses on valge varese elu väga keeruline, teeb raamatuilmas "White Ravens" loendisse kuulumine talle suurt au. Koffi sõnul on raamatu "Kuhu lapsed said?" vastuvõtt on olnud väga soe nii võõrsil kui ka kodus. "Väga õnnelikuks teeb see, kui näen, et lapsed tunnevad ennast selles raamatus ära ja et täiskasvanuid paneb see kummaline lugu pisut järele mõtlema. Niimoodi õnnestub ehk ehitada jälle üks sillakene, mille kaudu lapsed ja vanemad üksteisele paremini ligi pääsevad," lisas kirjanik.

"The White Ravens" kataloogi tutvustatakse igal aastal Frankfurdi ja Bologna raamatumessidel.