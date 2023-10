Eesti lasteraamatud valiti taas maailma parimate hulka

Rahvusvaheline noorteraamatukogu annab igal aastal välja kataloogi "The White Ravens", mis koondab infot maailma parimate laste- ja noorteraamatute kohta. Tänavusesse digitaalsesse väljaandesse valiti kaks eesti lasteraamatut: Kadri Kiho "Endel ja Kati" ning Liis Seina "Mona isepäine isa".

Münchenis asuv rahvusvaheline noorsooraamatukogu valib "The White Ravens" kataloogi parimad lasteraamatud tervest maailmast. Tänavune kataloog sisaldab valikut 200 silmapaistvast laste- ja noorteraamatust, mis on avaldatud 57 riigis.

"Endel ja Kati" (illustreerinud Stella Salumaa, Päike ja Pilv 2022) on lugu sõprusest ja hoolimisest. Eelkõige on see aga lugu meie sees peituvast julgusest, mille olemasolust meil tihti aimugi pole. Bussijuht Endel leiab suure portsu julgust päeval, mil tema sõber Kati hääle kaotab. Raamatu "Endel ja Kati" idee võitis 2021. a Põlvepikuraamatu konkursil I koha ja sai möödunud aastal kultuurkapitali lastekirjanduse aastaauhinna.

"Mona isepäine isa" (illustreerinud Ulla Saar, Pegasus 2022) jutustab tavalisest perekonnast – Monast, tema emast ja isast. Ühel päeval otsustab pereisa oma elu aga kardinaalselt muuta, arvates, et muidu pole tal mälestusi, mida vanaduspõlves meenutada ega lugusid, mida järeltulevatele põlvedele rääkida. Emal ja Monal on tükk tegemist, et isepäise isaga sammu pidada. Raamat nomineeriti 2022. aastal kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiale lastekirjanduse kategoorias.