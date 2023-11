Põlvepikuraamatu konkursi võitis Piret Jaaksi ja Marju Tammiku käsikiri

Neljapäeval kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja Põlvepikuraamatu konkursi võitjad. Kirjastuse Päike ja Pilv, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ning kultuuriministeeriumi koostöös toimunud loomevõistlusele esitati kokku 71 raamatuprojekti, mis on mõeldud kuni 7-aastastele lugejatele.

Konkursi võitsid kirjanik Piret Jaaks ja illustraator Marju Tammik käsikirjaga "Suur saladus". Teist ja kolmandat kohta jagasid autor ja illustraator Tiiu Kitsik võistlustööga "Meie tee" ning autor Katrin Tõnisson ja illustraator Reda Tomingas raamatuprojektiga "Notsu suur soov". Võidutööde autoreid ootab rahaline preemia ning need avaldab kirjastus Päike ja Pilv.

Lisaks andis žürii välja kolm eripreemiat. Illustratsiooni eripreemia pälvis Epp Linke piltide eest käsikirjale "Igaüks on rohkem kui üks". Margit Saluste võistlustöö "Pink" sai tekstipreemia ning Võru Instituudi preemiaga tunnustati autor Tiia Sellit ja illustraator Kersti Sellit "Jänese sünnipäevakoogi" eest. Viimase raamatu avaldab võru keeles Võru Instituut, kes kingib selle kõigile Vana-Võromaal sündivatele lastele.

"Sellele konkursile oli iseloomulik, et teemasid käsitleti seinast seina ja üldjuhul arvestati sihtgrupi vanusega. 71 konkursile esitatud raamatuprojektist tõusis esile ja jõudis finaali 16. Kõik finaali jõudnud tööd olid tugevad ning autorite nimedega ümbrikke avades selgus, et paari erandiga on finalistid varemgi lastele kirjutanud või lasteraamatuid illustreerinud," märkis kirjastuse Päike ja Pilv juhataja Katrin Reinmaa.

Žürii koosnes lastekirjanduse asjatundjatest, kes hindasid tööde terviklikkust, eakohasust ja professionaalset teostust. Žürii koosseisu kuulusid Asta Trummel kultuuriministeeriumist, Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Ulla Saar Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Anneli Laamann Eesti Lugemisühingust, Kersti Salf Harju Maakonnaraamatukogust ja Kaile Kabun Võru Instituudist.

Põlvepikuraamatu konkurss sai alguse 2006. aastal ja toimub tänavu üheksandat korda. Varasemate võistlustööde hulgast on ilmunud näiteks Kadri Kiho ja Stella Salumaa "Endel ja Kati", Liis Seina ja Gerda Märtensi "Minu linn", Kristi Kangilaski "Suur rüütel", Kaja Lotmani ja Marju Tammiku "Hommikukontsert Matsalus", Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste "Kus on armastus?" jpt.