Lastekirjanduse keskuses saab näha Läti illustraatorite loomingut

Ühisnäitusel on üleval kaheksa Läti illustraatori tööd erinevatest lasteraamatutest. Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on näitus põnev läbilõige meie naabrite illustratsioonivaldkonnast nii tuntud kui ka noorte tegijate näitel.

"Me käime kohati suhteliselt ühte jalga. Illustratsioonitrendid, mis on tulnud meile, on ka Läti illustratsioonis väga hästi näha," märkis Soone, kelle sõnul tuleb aga erinevusi sisse värvijulguses.

"Meie illustraatorid on julgemad tooma intensiivsemaid ja eripärasemaid värve sisse, Läti illustratsioon on võib-olla natukene mahedam ja pastelsemate toonidega," kirjeldas ta.