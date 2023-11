Eesti on 2025. aastal Bologna lasteraamatumessi peakülaline

Bologna lasteraamatumess on vanim ja suurim lastekirjanduse sündmus, mis toob igal kevadel kokku tuhandeid lasteraamatute autoreid ja tegijaid üle maailma. Igal aastal kannab üks riik messi peakülalise staatust, et tutvustada laiale publikule omamaist lastekirjandust.

Messi eesmärk on eelkõige rahvusvaheliste kirjastamisõiguste müümine ja ostmine, kuid samas annab see ka ülevaate lastekirjanduse kultuurilisest mitmekesisusest ja illustratsioonikunsti arengusuundadest.

"Bologna lasteraamatumess on lastekirjanduse valdkonna tippsündmus ja peakülalise rolli kandmine seega suur vastutus ja väljakutse. Oleme rõõmsad, et pääseme maailmalavale, kus tutvustada oma uuemaid lasteraamatuid ja nende autoreid," märkis Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

"Eelkõige on see aga pildiraamatumess, kus fookuses illustratsioon. Olles 15 aastat rahvusstendiga messil osalenud kõrvuti teiste riikidega ja selles tohutus raamatute paljususes ennast peegeldanud, oleme saanud kinnitust, et Eesti illustratsioonikunst on täna omanäoline ja mitmekesine ning meil on lugusid, mida nii sõnas kui ka pildis maailmale jutustada."

Hiljuti külastas Eestit ja Tallinna illustratsioonitriennaali Bologna messi direktriss Elena Pasoli. Visiidi eesmärk oligi tutvuda Eesti lastekirjanduse ja illustratsioonikunstiga ning seda eestvedavate organisatsioonidega, et leida parimaid koostöövõimalusi meie lastekirjanduse tutvustamiseks Bolognas.

Peakülalise programm on mahukas, sisaldades illustratsiooni- ja raamatunäitusi, autorite esinemisi ning arutelusid ja töötubasid nii messihallides kui ka Bologna linnas. Programm valmib Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjastuste Liidu koostöös.