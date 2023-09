Edgar Valteri illustratsioonipreemia laureaat on Piret Raud

Lastekirjanduse ja illustratsiooni ekspertidest koosnev žürii valis preemia laureaadi ja nominendid 32 raamatukunstniku seast, võttes valikul arvesse viimase viie aasta jooksul avaldatud raamatuid. Nominendid olid lisaks veel illustraatorid Ulla Saar, Kertu Sillaste, Marja-Liisa Plats ja Catherine Zarip.

Žürii esimehe Triin Soone sõnul on Piret Raud tundlik ja õrn, elu märkav ja mõtestav kunstnik, kes liigub iseteadlikult oma illustraatori loometeed. "Piret Raud teab täpselt, kus ta on ja kuhu ta tahab jõuda, moevoolude tuuled teda ei mõjuta. Ta on armsalt truu oma sulejoonistuse tehnikale ja saavutanud selles nauditava perfektsuse," tõdes Soone ja lisas, et iga detail Piret Raua pildil on täpselt paigas.

Nominendid valis välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus Eva Laantee Reintamm (kunstiteadlane), Kadri Hinrikus (lasteajakiri Täheke), Leelo Märjamaa (IBBY Eesti osakond), Regina Lukk-Toompere ja Anne Pikkov (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Asta Trummel (Kultuuriministeerium) ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Illustratsioonipreemia kutsuti ellu aastal 2019, mil esimeseks laureaadiks valiti Regina Lukk-Toompere. 2021. aastal sai tunnustuse Anne Pikkov.