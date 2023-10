Galerii: lastekirjanduse keskuses avati Kertu Sillaste isikunäitus

"Olen raamatupilte teinud nüüdseks rohkem kui 15 aastat. Joonistanud, kleepinud, arvutiga täiendanud. Teinud kümme autoriraamatut, neist kolm sõnatut raamatut. Autoriraamatuid hakkasin tegema, sest tekkis teemasid ja pildivisioone, mis kippusid raamatusse, aga mille teostamiseks sobivat juttu ei olnud kuskilt võtta. Tundus, et tuleb ise kirjutada. Praegu naudingi kõige rohkem teksti ja pildi koosloomist," ütles Kertu Sillaste.

Näitusele on kokku pandud mitu illustratsiooniseeriat. Trepigaleriis on pildid Läti rahvajutule "Vanataadi kinnas" ja Kertu Sillaste raamatule "Mina olen illustraator". Suures saalis saab vaadata aga illustratsioone Seto muinasjutule "Lõbusad pealuud", mis on kokku kleebitud erinevatest leidmaterjalidest, tehtud nn kila-kola tehnikas. "Kila-kola piltide tegemine on täiesti erinev joonistamisest ja maalimisest. Sellega käib kaasas leidmisrõõm, juppide, tükkide ja vidinate kokkusobitamise mõnu ja pisiasjade tähtsaks tegemine," sõnas ta.

Kertu Sillaste on pildiraamatute autor ja illustraator, tekstiilikunstnik ja kunstiõpetaja ning kunstiringide ja ­­‑kursuste juhendaja. Ta on Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige ning IBBY Eesti osakonna sekretär.

Näitus "Kokku pandud pildid" jääb Eesti Lastekirjanduse Keskuses avatuks kuni 28. oktoobrini.