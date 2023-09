Selgusid Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia nominendid

Žürii valis välja viis nominenti, kes on eesti illustratsioonikunsti tipptegijad. Nende hulka kuuluvad Ulla Saar, Piret Raud, Kertu Sillaste, Catherine Zarip ja Marja-Liisa Plats.

Žürii tegi tänavu valiku 32 kunstniku seast, kes on viimasel viiel aastal avaldanud lasteraamatuid ning saanud tunnustusi kauneimate raamatute konkursil. "Meie lasteraamat elab täna parimaid aegu ja eriti põnevaks on läinud illustratsioon, mis pakatab isikupärasusest ning üllatab stiilide ja tehnikate rohkusega. Rõõmustav on, et kirjastajad väärtustavad üha enam raamatus pilti ning annavad kunstnikele võimaluse raamatuid illustreerida," lausus Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor ja žürii esinaine Triin Soone.

Nominendid valis välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus Eva Laantee Reintamm (kunstiteadlane), Kadri Hinrikus (lasteajakiri Täheke), Leelo Märjamaa (IBBY Eesti osakond), Regina Lukk-Toompere ja Anne Pikkov (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Asta Trummel (Kultuuriministeerium) ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsus Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia ellu 2019. aastal, mil esimeseks laureaadiks valiti Regina Lukk-Toompere. 2021. aastal sai tunnustuse Anne Pikkov. Preemia on rahaline ning sellega kaasneb võimalus korraldada näitus lastekirjanduse keskuses. Rahaliselt tunnustatakse ka kõiki nominente.