Galerii: Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia pälvis Anne Pikkov

Lastekirjanduse ja illustratsiooni ekspertidest koosnev žürii valis preemia laureaadi ja nominendid 28 raamatukunstniku seast, võttes valikul arvesse viimase viie aasta jooksul avaldatud raamatuid. Anne Pikkovi kaasnominentide hulgas olid illustraatorid Katrin Ehrlich, Piret Raud, Urmas Viik ja Catherine Zarip.

Žürii esimehe Triin Soone sõnul on laureaat Anne Pikkov mänguline ja üllatusi pakkuv illustraator, kes tunneb ennast meisterlikult ja koduselt paljudes tehnikates. Tema sõnul on Pikkov nagu maskis kunstnik, kelle teost nähes kohe täpselt ära ei tunne, kes maski taga peitub. "Anne Pikkov kasutab ühtviisi vabalt käsitsi ja ka arvutil teostatavaid tehnikaid ning loob nii mahlakalt koloriitseid kui ka napi värviga graafilisi lahendusi. Tema piltides ei ole oluline mitte detailne objekt ja ruum, vaid värvides ja tegelastes peituv emotsioon," lisas Soone.

Laureaat ise lausus, et illustreerides meeldib talle eksperimenteerida ning tööd tehes kohtub tema emotsionaalne pool ratsionaalsega: "Minu armastus on teha pilte, otsida neis seoseid oma eluga, segada erinevaid tehnikaid ja materjale, tekitada uusi assotsiatsioone. See on minu emotsionaalne pool. Ratsionaalne pool minus sunnib mind arvuti taha, et vormistada neid emotsioonipuhanguid ratsionaalseteks raamatulehekülgedeks. Disainer minus ei maga, ta küsib ikka, MIKS ja kellele ma seda teen. Mulle meeldib oma töid vürtsitada huumori ja ekspressiivse väljenduslaadiga, alati eksperimenteerida ning olla uudishimulik."

Nominendid ja võitja valis välja seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Eva Laantee Reintamm (kunstiteadlane), Ilona Martson (lasteajakiri Täheke), Mare Müürsepp (IBBY Eesti osakond), Juss Piho (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Kersti Tiik (Eesti Kunstimuuseum), Asta Trummel (Kultuuriministeerium) ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Illustratsioonipreemia kutsuti ellu 2019. aastal, mil laureaadiks valiti Regina Lukk-Toompere. Auhinna eesmärk on väärtustada ja tunnustada eesti raamatukunstnike loomingut, edendada ja toetada eesti lastekirjanduse arengut ning jäädvustada Edgar Valteri mälestust. Preemia väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.