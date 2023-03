Eestit esindavad Bologna lasteraamatumessil Pamela Sameli illustratsioonid

Messi illustratsiooninäituse konkursile esitati kokku 4345 kunstniku tööd 91 riigist. Žürii valis konkursi lõppvooru 315 illustraatorit. Näitusele valiti 80 kunstniku tööd 28 riigist üle maailma. Lõppvooru finaali jõudsid Eestist lisaks Pamela Samelile ka illustraatorid Gertrud Oberg ja Ulla Saar.

Pamela Samel esitas konkursile illustratsioonid Liis Kiviranna raamatust "Toru" (2021). See suunab last märkama ümbritsevat keskkonda ja ka ise selle kohta küsimusi esitama. Raamatu idee võitis 2021. aastal ka Põlvepikuraamatu konkursil III koha. Samuti valiti "Toru" messinäitusele The 2023 BRAW Amazing Bookshelf, kus on üleval 100 tööst koosnev valik professionaalidele avastamiseks. Lisaks valiti raamat rahvusvaheliste pildiraamatute kirjastajate veebiportaali dPictus 2023. aasta 100 väljapaistva pildiraamatu hulka.

"Mul on hea meel, et ootasin ühe aasta "Toru" raamatuillustratsioonide saatmisega, sest eelmise konkursi tähtajaks polnud veel Liis Kiviranna "Toru" raamat avaldatud. Nüüd on seda toredam minna nende joonistustega Eestit näitusele esindama," märkis Samel.

Pamela Samel esitas konkursile illustratsioonid Liis Kiviranna raamatust "Toru" (2021). Autor/allikas: Pamela Samel

Messi lõppedes rändab näitus kahe aasta jooksul paljude maailma linnade kultuuripaikadesse, esimesed peatused tehakse Jaapanis ja Hiinas.

Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi illustratsiooninäitus toimus esimest korda 1967. aastal. Näitusel saab tutvuda maailmatrendidega lasteraamatuillustratsiooni valdkonnas ning näha nii kogenud raamatukunstnike kui uute tulijate loomingut. Sel aastal tähistab Bologna lasteraamatumess juba oma 60. aasta juubelit.

2022. aastal toimunud Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi 56. illustratsiooninäitusel sai näha ka Eesti illustraatori Marja-Liisa Platsi töid Triinu Laane raamatust "Luukere Juhani juhtumised".