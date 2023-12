Illustraator Pamela Samel andis välja esimese autoriraamatu "Röster"

Tõsielust innustust saanud lugu räägib kollasest rösterist, kes avastab end ühel päeval olukorrast, mida ta ei osanud iialgi ette kujutada. "Rösteri" raamatu pildid olid valitud ka Tallinna Illustratsioonitriennaali näitusele, mis toimus selle aasta sügisel.

Pamela Samel on vabakutseline illustraator, kes on õppinud tekstiilidisaini Eesti Kunstiakadeemias ning lisaks omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi kunstiõpetuse erialal. Igapäevaselt töötab ta kostümeerijana filmi- ning teleproduktsioonide juures.

Pamela Samel on teinud kaastööd mitmele meediaväljaandele, sh lasteajakirjadele Täheke ja Hea Laps. Ta on illustreerinud muuhulgas Tiiu Kitsiku raamatut "Kes seal on?" ja Liis Kiviranna teost "Toru", neist viimane võitis tänavu ka Bologna lasteraamatumessi illustraatorite näituse.