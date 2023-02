Galerii: selgusid 2022. aasta kauneimad Eesti raamatud

"Tehisintellekti jõudmisega illustratsioonide maailma lähevad ajad järjest huvitavamaks. Žürii üks ülesannetest oli leida hägustunud piiridega raamatute kunstis need tööd, mis on tehtud pea ja südamega," ütles žürii esimees Asko Künnap ja lisas, et et arvesse võeti raamatute isikupära, originaalsust ning kõiki nüansse, mis mõjutavad raamatu visuaalset terviklikkust.

Kaunimate lasteraamatute žürii esimees Anne Pikkov sõnas, et visuaalne loojutustamine on aina suuremat kaalu omav nähtus maailmas.

"Omanäoline emotsionaalne ja kultuuriline intelligentsus, mida kunstnikud oma töösse toovad, on endiselt oluliseks teguriks kvaliteetsete lasteraamatute loomisel," sõnas ta ja lisas, et pildiraamatud on olulised lugude, väärtuste ja traditsioonide hoidjad. "Mõjusad ka mitmekesisuse ja empaatia vaatenurgast. Ilma nendeta on lastel vähem võimalusi õppida tundma erinevaid kultuure, kogemusi ja vaatenurki."

25 kauneimat Eesti raamatut 2022. aastal

"Julge... Rind on värvine. Sally Stuudio lugu"

Koostaja: Annely Köster

Kujundaja: Moonika Maidre

Kirjastaja: Sally Stuudio

Trükikoda: Printon

"Moodne joon. Eesti linnaelu 1920.-1930. aastail"

Autorite kollektiiv

Kujundaja: Kairi Kalmann

Kirjastaja: Äripäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Kaido Ole ¾"

Autorid: Kaido Ole, Anneli Porri

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: Kaido Ole

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Pälvis ka Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu preemia

"Ringmäng ehk aedniku 12 kuud"

Autor: Eeva Park

Kujundaja: Karel Korp

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Eesti pildis. Fotograaf Carl Sarap"

Koostaja: Merilis Roosalu

Kujundajad: Marje Eelma, Martin Eelma

Kirjastaja: Fotomuuseum / Tallinna Linnamuuseum

Trükikoda: Greif

"Tubakapood"

Autor: Fernando Pessoa

Kujundaja: Maris Kaskmann

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Lembit Ulfsak"

Autor: Eero Epner

Kujundaja: Margus Tamm

Kirjastaja: Caligari

Trükikoda: Printon

"Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant"

Autor: Carl-Dag Lige

Kujundajad: Marje ja Martin Eelma, Tuumik Stuudio

Kirjastaja: Eesti Arhitektuurimuuseum

Trükikoda: Printon

"Raeapteek 600"

Autor: Ain Raal

Kujundaja: Kalle Toompere

Kirjastaja: Aasta Raamat

Trükikoda: Greif

"Grafomaania"

Autorite kollektiiv

Kujundaja: Mette Mari Kaljas

Kirjastaja: Kultuurileht

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Kasuema" ja "Kadri"

Autor: Silvia Rannamaa

Kujundaja: Eiko Ojala

Kirjastaja: Rahva Raamatu kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikod

"Komöödiad"

Autor: Oscar Wilde

Kujundaja: Mai Grepp

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Printon

"Peeter I kokaraamat"

Koostajad: Julia Kornejeva, Irina Krivorukova

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Tallinna Linnamuuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Mäluraamat"

Koostaja: Paide Teater

Kujundaja: Ran-Re Reimann

Kirjastaja: Paide Teater

Trükikoda: Printon

Pälvis ka Antalis AS preemia parima paberikasutuse eest

"Lokomotiiv"

Autor: Mario Pulver

Kujundaja: Johannes Naan

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Printon

"Lahedad loomad"

Autor: Anne Velli

Kujundaja: Karel Korp

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Printon

"Jõhker tähistaevas. Valitud luulet"

Autor: Viivi Luik

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: SE&JS

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Varraku kuldsari: "Meri, meri", "Hommiku pool Eedenit", "Kõige ilusam unelm", "Tuule vari", "Elevant haihtub"

Kujundaja: Britt Urbla Keller

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

"Kommikoletis"

Autor: Juhan Voolaid

Kujundaja ja illustraator: Marja-Liisa Plats

Kirjastaja: Kuuloom

Trükikoda: Greif

"Vaade"

Autor: Jan Kaus

Kujundaja: Anna Kaarma

Kirjastaja: Sõnasilm

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Ole arhitekt! Valiku ruumiülesandeid igale vanusele"

Autor: Katrin Koov

Kujundaja: Stuudio Stuudio

Kirjastaja: Arhitektuurikool

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Pälvis ka Eesti Rahvusraamatukogu eriauhinna Kuldraamat

"Flo's Retrospective"

Autor: Flo Kasearu

Kujundaja: Indrek Sirkel

Kirjastaja: Lugemik & Kunsthalle Recklinghausen

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Liivimaa provintsi kroonika"

Autor: Balthasar Russow

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Karikaturist eine"

Autor: Ave Taavet

Kujundaja: Anna Kaarma

Kirjastaja: Kultuurileht

Trükikoda: Pakett

"Vennad ja Liise"

Autor: Viiu-Marie Fürstenberg

Kujundaja: Tõnis Kipper

Illustraator: Anne Pikkov

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Pälvis Rahva Raamatu eripreemia

Eripreemiad

"Hortus Musicus. Viiskümmend"

Autor: Saale Fischer

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Floridante

Trükikoda: Booxs / Drukkerij Wihabo bv

Pälvis žürii eripreemia kujundajale

"Metsapoole maitsed - taimed ja toit"

Autorid: Hele-Mai Alamaa, Maret Allikas, Margit Välja

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: EKSA

Trükikoda: Printon

Pälvis Apollo Kaupluste eripreemia

Kauneimad Eesti lasteraamatud 2022. aastal

"Rongisõit"

Autor: Ellen Niit

Kujundaja ja illustraator: Regina Lukk-Toompere

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Pälvis ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

"Kuldse sõnnikumardika saladus"

Autor: Helen Käit

Kujundaja: Inga Joala

Illustraator: Sirly Oder

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Printon

"Pisike puu. Lapsepõlve lood ja laulud"

Kujundaja: Katrin Kaev

Illustraator: Anu Kalm

Kirjastaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus

Trükikoda: Printon

"Emil, Sass ja kivimutukad"

Autor: Tiiu Kitsik

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Tiiu Kitsik

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

"Kullakallis kass"

Autor: Ilmar Tomusk

Kujundaja ja illustraator: Catherine Zarip

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Eripreemiad

"Kes seal on?"

Autor: Tiiu Kitsik

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Pamela Samel

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Pälvis žürii eripreemia uuele tulijale

"Sohvi tähed"

Autorid: Sohvi Jürgen ja Madis Jürgen

Kujundaja: Tuuli Aule

Illustraator: Marju Tammik

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Pälvis žürii eripreemia

"Hea tunne"

Autor: Kristi Kangilaski

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Gerda Märtens

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Pälvis Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia

Kauneimate raamatute valimiseks oli moodustatud kaks žüriid. 25 kauneima Eesti raamatu konkursil osales 135 raamatut ja eraldi 5 kauneima Eesti lasteraamatu kategoorias oli 43 teost. Kokku hinnati 178 teost 85 kirjastuselt.

25 kauneima raamatu žürii koosseisu kuulusid Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidust Gunnar Kalajas, Eesti kirjastuste liidust Vallo Kalvik, Eesti kujundusgraafikute liidust Tuulike Kivestu-Rotella, Karel Korp, Asko Künnap ja Endla Toots ning Eesti rahvusraamatukogust Rene Mäe.

Viie kauneima lasteraamatu žürii koosseisu kuulusid Eesti lastekirjanduse keskusest Anneliis Lepp, Eesti kirjastuste liidust Triinu Lepp, Eesti kujundusgraafikute liidust Regina Lukk-Toompere, Piret Niinepuu, Anne Pikkov, Priit Rea, Tiina Mariam Reinsalu ja Ulla Saar ning Eesti rahvusraamatukogust Rene Mäe.