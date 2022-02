Galerii. Selgusid 2021. aasta kauneimad Eesti raamatud

Tänavuste märksõnadena tõi žürii liige Karel Korp välja, et ka akadeemilise kirjanduse või uurimistööde kujundamine on jõudmas kunstipärasesse vormi, lasteraamatute kujunduses hakkas aga silma käsitöö ja nostalgia. Üldise tähelepanekuna märkis Korp, et järjest enam on lehekülgedel vaba ruumi ja õhku, mis on hädavajalik ladusaks lugemiseks ja vaatamiseks.

2021. aasta 25 kauneima Eesti raamatu konkursil osales 167 raamatut ja eraldi lasteraamatute kategoorias 51 teost. Kauneimate raamatute valimiseks moodustati kaks žüriid, kuhu kuulusid oma valdkonna eksperdid.

Tunnustuse pälvinud teoseid saab raamatukogude aasta raames näha üle Eesti: alates märtsist jõuavad kauneimad raamatud rändnäitusel kõigi maakondade raamatukogudesse.

Enne rändnäitust saab raamatuid näha juba 11. veebruarist Solarise keskuse teise korrusel rahvusraamatukogu saatkonna ees ning Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu trepigaleriis, lisaks on väljapanekud suuremates Apollo ja Rahva Raamatu poodides, kus toimub ka rahva lemmiku hääletus.

25 kauneimat Eesti raamatut 2021

Žürii koosseis: Mart Anderson (Eesti kujundusgraafikute liit) Tiina Kaalep (Eesti kirjastuste liit) Karel Korp (Eesti kujundusgraafikute liit) Rene Mäe (Eesti rahvusraamatukogu) Harry Liivrand (Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu), Anne Pikkov (Eesti kujundusgraafikute liit), Tiina Sildre (Eesti kujundusgraafikute liit) Jaan Vainult (Eesti trüki- ja pakenditööstuse liit).

"Aime Unt"

Koostajad: Kadi Herkül

Kujundaja: Katre Rohumaa

Kirjastaja: Tallinna Linnateater

Trükikoda: Printon

Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu eripreemia Antalise eripreemia parima paberikasutuse eest

"Muhu Oabits"

Koostaja: Kadri Tüür

Kujundaja: Riina Uisk

Illustraator: Riina Uisk

Kirjastaja: Muhu Pärandikool

Trükikoda: Printon

Kätlin Kaldmaa "Lydia"

Kujundaja: Jaan Rõõmus

Illustraator: Jaan Rõõmus

Kirjastaja: Hunt

Trükikoda: Greif

Rahva Raamatu eripreemia

"Tõnis Vint. Kogutud artiklid"

Koostajad: Eva Vint, Elnara Taidre

Kujundaja: Tuuli Aule

Kirjastaja: ;paranoia

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Indrek Koff "Kuhu lapsed said?"

Kujundaja: Dan Mikkin

Illustraator: Elina Sildre

Kirjastaja: Härra Tee ja proua Kohvi

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Apollo Kauplused eripreemia

"Kristjan Raud – Suur kunstnik ja rahvuskultuuri ehitaja"

Koostaja: Mai Levin

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastaja: Mai Levini Sõprade Seltsing

Trükikoda: Pakett

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu eripreemia

Matti Päts "Lapselapsest vanaisaks: mälestused"

Kujundaja: Mari Ainso

Kirjastaja: Ilmamaa

Trükikoda: Greif

"Lõpetamata linn. Tallinna linnaehitustlikud visioonid"

Koostajad: Andres Alver … jt

Kujundajad: Stuudio Stuudio

Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Eesti Rahvusraamatukogu Kuldraamat

"Mari-Liis Küla"

Koostaja: Ene-Liis Semper

Kujundaja: Martin Pedanik

Kirjastaja: Tallinna Linnateater

Trükikoda: Printon

Jaana Päeva "Igapäevased kaaslased. Tähendusloome protsess käekotidisaini näitel"

Kujundaja: Angelika Schneider, Lennart Mänd (köide)

Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia

Trükikoda: Trükiviis

Jaan Kaplinski "Valitud luuletused"

Kujundaja: Mari Kaljuste

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

"Minu vaba riik"

Koostajad: Inge Laurik-Teder, Anu Lepp, Krista Sarv

Kujundaja: Kaia Rähn

Kirjastaja: Eesti Ajaloomuuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Kersti Heinloo "Öövöö. Reisidest inspireeritud sokimustrid"

Kujundaja: Katre Rohumaa

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Riho Unt "Siniste vagunitega rong"

Kujundaja: Einike Soosaar

Illustraator: Riho Unt, Robert Toomeoks

Kirjastaja: Menu Meedia

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Hele-Mai Alamaa "Igapäevane kokakunst. Armastus ja eneseabi"

Kujundaja: Tarmo Rajamets

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Indrek Jääts "Maack Amuuril: ühe ekspeditsiooni lugu"

Kujundaja: Mart Kivisild

Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum

Trükikoda: Printon

Kätlin Kaldmaa "Hundi taltsutamine"

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Hunt

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Heiki Raudla "Huvitav inimene. Ootamatud ja humoorikad lood"

Kujundaja: Britt Urbla Keller

Kirjastaja: Rahva Raamat

Trükikoda: Print Best

Urmas Viik "Jõuluvana Teodori üksildane rännak"

Kujundaja: Urmas Viik

Illustraator: Urmas Viik

Kirjastaja: Viigi Mänguasi

Paavo Haavikko "Kogutud luuletused"

Kujundaja: Asko Künnap

Kirjastaja: EKSA

Trükikoda: Pakett

Jüri Parijõgi "Kui isa kinkis raamatuid"

Kujundaja: Jaan Rõõmus

Illustraator: Jaan Rõõmus

Kirjastaja: Rahva Raamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Piret Raud "Portselanist nael"

Kujundaja: Dan Mikkin

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Greif

Richard Sennett "Taidur"

Kujundaja: Stuudio Stuudio

Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Heljo Mänd "Väikesed võililled"

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Printon

"33 kõnet"

Toimetaja: Marika Mikli

Kujundaja: Ran-Re Reimann

Kirjastaja: Puänt

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Viis kauneimat Eesti lasteraamatut 2021

Žürii koosseis: Kadi Kurema (Eesti kujundusgraafikute liit), Anneliis Lepp (Eesti lastekirjanduse keskus), Triinu Lepp (Eesti kirjastuste liit), Regina Lukk-Toompere (Eesti kujundusgraafikute liit), Jüri Mildeberg (Eesti kujundusgraafikute liit), Rene Mäe (Eesti rahvusraamatukogu), Ulla Saar (Eesti kujundusgraafikute Liit), Kertu Sillaste (Eesti kujundusgraafikute liit), Urmas Viik (Eesti kunstnike liit).

Kätlin Kaldmaa "Lydia"

Kujundaja ja illustraator: Jaan Rõõmus

Kirjastaja: Hunt

Trükikoda: Greif

Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

Kertu Sillaste "Appi!"

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Kertu Sillaste

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Print Best

Toon Tellegen "Orava sünnipäev ja teised lood"

Kujundajad: Regina Lukk-Toompere, Kalle Toompere

Illustraator: Regina Lukk-Toompere

Kirjastaja: Draakon & Kuu

Trükikoda: Printon

Liis Sein "Kartlik rebasepoeg"

Kujundaja ja illustraator: Catherine Zarip

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Helena Koch "Kartuli kuningriik"

Kujundaja: Endla Toots

Illustrator: Anne Pikkov

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Eesti kujundusgraafikute eripreemia illustraatorile

Johannes Veski, Fred Kotkas "Nabaprügi"

Kujundaja: Kaarel Kala

Illustraator: Fred Kotkas

Kirjastaja: Levila

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii eripreemia

Reeli Reinaus "Rahel, Anders ja ajaaugud"

Kujundaja ja illustraator: Marja-Liisa Plats

Kirjastaja: Ronk Ronk

Trükikoda: Greif

Žürii eripreemia

Aino Pervik "Tuulelohe saab sõbraks"

Kujundaja: Liis Karu

Illustrator: Ulla Saar

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda