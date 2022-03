ERM-is esitleti Indrek Jäätsi teost "Maack Amuuril. Ühe ekspeditsiooni lugu"

Ekspeditsiooni käigus uuriti 19. sajandil tundmatus piirkonnas botaanikat, geoloogiat, zoloogiat, etnograafiat ja ka ajalugu. Teos ühendab materjali nii Richard Maacki enda kirjutatud raamatust kui ka selle juurde kuulunud illustratsioonimapist. Osa pildimaterjalist on aga jõudnud autorini ka kaugemalt.

"Irkutskist ma sain kohaliku koduloomuuseumi vahendusel mõned vanad Irkutski vaated tollest ajast," selgitas teose autor Indrek Jääts. Lisaks õnnestus Jäätsil saada ka tollase kindralkuberneri Muravjov Amurski portreefoto, kes oli ka Maacki reisi sponsor.

"Iseenesest on see Maacki raamatus nagu olemas, aga sellel eksemplaril, mis meil Eestis on säilinud, oli kadunud. Selle ma sain Helsingi raamatukogust," selgitas Jääts.