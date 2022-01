Etnoloog Indrek Jääts: maadeuurija Richard Maack on osa meie kultuuriloost

"Maack Amuuril: Ühe ekspeditsiooni lugu" annab põhjaliku ülevaate Saaremaal sündinud baltisaksa maadeuurija Richard Maacki ekspeditsioonist Amuuri jõele 19. sajandi teisel poolel.

Etnoloog Indrek Jääts teadis rääkida, et Maack tegeles korraga mitme teadusharu uurimisega. Nii pakkus Maackile huvi näiteks zooloogia, botaanika ja etnograafiaga. Just viimane aspekt tema huvidest juhtis ka Jäätsi tähelepanu Maacki elutee uurimisele.

"Need ojakesed viisid siis kokku sellesse Amuuri jõkke, Maacki juurde," ütles Jääts ja lisas, et on alati huvi tundunud ka Vene impeeriumi ajaloo uurimisest.

Richard Maack sündis 1825. aastal Kuressaares. Tema isa oli pärit Hamburgist, ent töötas Kuressaares raehärra ja politseiülemana. Ema kuulus kohalikku baltisaksa ringkonda.

Maackide perekond oli paljulapseline ning juba varakult saadeti Richard õppima sugulaste juurde Peterburgi. Nii lõpetas Maack seal gümnaasiumi ja ülikooli. Pärast seda sai ta suunamise Ida-Siberisse.

Karjääri alustas Maack Irkutski kohalikus koolis õpetajana. Paralleelselt õpetajaametiga loodi Irkutskis Vene geograafiaseltsi Siberi osakond, kuhu koondati kohalikud haritlased ja teadlased. Selts korraldas ka ekspeditsioone, mille juhiks määrati just Maack.

Amuuri jõe ekspeditsiooni võttis Maack ette 1855. aastal. Tänapäeval jagavad Amuuri jõge Venemaa ja Hiina, ent 19.sajandil kuulus jõgi üleni Hiinale. Maacki ekspeditsioon Amuuri jõe äärde oli Jäätsi sõnul seotud peamiselt sellega, et Venemaa lõi tollal suure maa-ala, mis sai nimeks Amuurimaa.

Üks peamisi põhjuseid ekspeditsioonide korraldamiseks oli Jäätsi sõnul ka kulla otsimine, ent selle kõrval ei unustatud ka nii-öelda üldist geograafiat. Nii uurisid teadlased näiteks jõgede paiknemist ja mäeahelaid. "Maa oli vaja kaardistada," ütles Jääts.

Indrek Jääts võttis enda raamatu "Maack Amuuril: Ühe ekspeditsiooni lugu" aluseks Richard Maacki enda kirjutatud raamatu. Täpsemalt andis Maack mõni aasta pärast ekspeditsiooni välja mahuka kogumiku "Reis Amuurile".

Suur osa nii Maacki kui ka Jäätsi koostatud raamatust on üles ehitatud päeviku vormis. Jääts peab enda teost tihendatud ümberjutustuseks ning ei näinud mõtet ainult Maacki raamatu tõlkimisest. Lisaks kuulus Maacki kirjutatud raamatu juurde ka illustratsioonidega täidetud mapp.

"Lihtsalt see, kui sa vaatad seda raamatut ennast ja mappi, siis see on nii võluv. mul tekkis soov see kuidagi kaasaegse eesti lugeja ette tuua," ütles Jääts ja lisas, et tegemist on osa meie kultuuriloost.