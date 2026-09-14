Pildid: Tartus Kett galeriis avati Ukraina kunstniku Denys Kulikovi näitus

11. septembril avati Kett galeriis Ukraina kunstniku Denys Kulikovi näitus "Olen iseenda timukas ja lõuna".

Näitus toob kokku kunstniku viimaste aastate loomingu, märkides tema teostes äratuntava sümboolika ning visuaalse keele arengut. Denysi illustratsioonid on täis viiteid erinevate kultuuride mütoloogiatele, mis on sulatatud kokku isiklike emotsioonide ning kogemustega.

"Olen iseenda timukas ja lõuna" viitab kunstniku sõnul kaotatud võimalustele, häbile ja arusaamisele, et on ise enda ebaõnnestumiste arhitekt. Ruumi keskne teos, mis kannab näitusega sama nime, valmis Tartus vahetult enne näitust lühikese kunstiresidentuuri käigus.

Näitus on Kett galeriis avatud kuni 18. oktoobrini.