Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 laureaadid

Aasta kultuuriorganisatsiooniks valiti Eesti Kirjanduse Selts suure töö eest eesti raamatu aasta ja UNESCO kirjanduslinna Tartu tegevuste koordineerimisel.

Aasta kultuurikorraldajaks nimetati Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma ja programmijuht Kadri Kaljurand-Lipp Tartu linna ühe pöördelisema perioodi nähtavale tõstmise eest projektiga "Nähtamatu Tartu. 800 aastat linna algusest".

Kultuurisündmuseks valiti Tartu Uue teatri uuenduslik ja kõrgetasemeline lavastus "TAPTY1985. Laskumine orgu", millest kujunes Eesti teatrimaastiku üks olulisemaid sündmusi eelmisel aastal.

Aasta rahvakultuurikandja on Aveli Asber, keda tunnustatakse töö eest üldtantsupeo "Iseomaˮ Tartu-Voore segarühmade liigijuhina ja TÜ Rahvakunstiansambli juubelikontserdi lavastajana.

Aasta looja aunimetuse sai Sirje Petersen jõulise ja loomingut kokkuvõtva isikunäituse "Tormid ja tungid" eest.

Aasta uustulnuk on Kett galerii, mis on uue näitusepaigana rikastanud linna kultuurielu ja aidanud kaasa Tartu nähtavusele kaasaegse kunsti linnana.

Aasta noore kultuurikandja kategoorias valiti laureaadiks Johanna Roos silmapaistva ja avameelse debüütluulekogu "Tsükkel" kirjutamise eest.

Aasta tehnilise toe tiitli pälvis Vanemuise teatri legendaarne pealavameister Rello Lääts töö eest, mille ümber teatri igapäevane toimimine ja lavatagune masinavärk kindlalt püsivad.

Aasta kultuurikajastaja aunimetuse sai ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja Saara Liis Jõerand kaasaegse kirjanduse nii vanade kui uute lugejateni viimise eest.

Laureaadid said kingituseks Marge Nelgi teosed ja preemia 2500 eurot.

Tartu kultuurikandjad valis välja komisjon koosseisus Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Peeter Talvistu, Heino Elleri Muusikakooli direktor Kadri Leivategija, kultuurinõunik Astrid Hallik, Tartu Ülikooli teatriteaduse professor Anneli Saro, TYPA juhataja Ello Varjas, Tartu linnakirjanik 2024 Maarja Pärtna, Stencibility festivali asutaja ja eestvedaja Sirje Joala, kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov ja avalike suhete osakonna juhataja Kadri Lees.

Lisaks Tartu linna kultuurikandja tiitlitele anti tänusündmusel üle ka Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi aastapreemiad, elutööpreemia ja kultuuripärl.