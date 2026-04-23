Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

2025. aastal Turusilla jämmi raames valminud teos Autor/allikas: Carol Soovik
Stencibility rahvusvaheline tänavakunsti festival avalikustas programmi ja osalevad kunstnikud. 11. kuni 14. juunini toimuv festival toob Tartusse joonistama ligi 20 kunstnikku eri riikidest.

Seoses Tartu noortepealinna tiitliga on 2026. aasta festivali fookuses noored. "Meil on väga hea meel, kui rohkem noori kunstnikke tuleb tänavatele looma – Tartus on selleks toetav keskkond," ütles festivali peakorraldaja Sirla. "Festivalil saab luua oma esimesed teosed "Minu esimene" konkursi raames, lisaks toimuvad noortele suunatud tänavakunsti töötoad ja aardejaht," lisas ta.

Tartu tänavatele tulevad teoseid looma tänavakunstnikud Facio (AR), Yubia (ES), Thobek (LV), A. Bran (LT), Danny Rumbl (NL), El Rughi (IT), Staselė Jakunskaitė (LT), Tron Karton (LV), Sigrit Villido (EE), Seljo (EE), Maari Soekov (EE), Sänk (EE), Kairo (EE) ja teised. Töid luuakse doonorseintele, mida linn, elanikud ja ettevõtted on selleks välja pakkunud.

Publikuprogrammi avab tänavakunsti töötuba Sängi juhendamisel. Ühtlasi leiab kavast tänavakunstnik Kairo autorituuri Supilinnas ning kleepsude töötoa. Lisaks avaneb sel aastal võimalus külastada kuraatori juhatusel Pärmivabrikut, kus saab taasavastada Tartu 2024 kultuuripealinna raames toimunud näituseks "Peitus: Pärmikas" loodud teoseid.

Festival lõpeb Turusilla bussijaama poolses otsas tänavakunsti jämmiga, mille käigus sünnib suur ühisteos, toimub aardejaht ning avatud on pop-up pood.

Stencibility on vabale ja sõltumatule tänavakunstile pühendunud festival, mis on Tartus toimunud alates 2010. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

11:57

Balletiliidu silmapaistva tantsija stipendiumi pälvis Benjamin Oliver Newman

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

09:02

Galerii: Jenny Grönholmi graafikanäituse keskmes on kahekorruseline maja

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

