Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

Seoses Tartu noortepealinna tiitliga on 2026. aasta festivali fookuses noored. "Meil on väga hea meel, kui rohkem noori kunstnikke tuleb tänavatele looma – Tartus on selleks toetav keskkond," ütles festivali peakorraldaja Sirla. "Festivalil saab luua oma esimesed teosed "Minu esimene" konkursi raames, lisaks toimuvad noortele suunatud tänavakunsti töötoad ja aardejaht," lisas ta.

Tartu tänavatele tulevad teoseid looma tänavakunstnikud Facio (AR), Yubia (ES), Thobek (LV), A. Bran (LT), Danny Rumbl (NL), El Rughi (IT), Staselė Jakunskaitė (LT), Tron Karton (LV), Sigrit Villido (EE), Seljo (EE), Maari Soekov (EE), Sänk (EE), Kairo (EE) ja teised. Töid luuakse doonorseintele, mida linn, elanikud ja ettevõtted on selleks välja pakkunud.

Publikuprogrammi avab tänavakunsti töötuba Sängi juhendamisel. Ühtlasi leiab kavast tänavakunstnik Kairo autorituuri Supilinnas ning kleepsude töötoa. Lisaks avaneb sel aastal võimalus külastada kuraatori juhatusel Pärmivabrikut, kus saab taasavastada Tartu 2024 kultuuripealinna raames toimunud näituseks "Peitus: Pärmikas" loodud teoseid.

Festival lõpeb Turusilla bussijaama poolses otsas tänavakunsti jämmiga, mille käigus sünnib suur ühisteos, toimub aardejaht ning avatud on pop-up pood.



Stencibility on vabale ja sõltumatule tänavakunstile pühendunud festival, mis on Tartus toimunud alates 2010. aastast.