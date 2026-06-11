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Pildid: Tartus algas tänavakunsti festival Stencibility

Kunst
Tartus algas tänavakunstifestival Stencibility
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Kunst

Neljapäeval algas Tartus rahvusvaheline tänavakunsti festival Stencibility, mis toob neljaks päevaks Emajõe Ateenasse kunstnikke nii Eestist kui ka mujalt Euroopast.

Stencibility toob Tartu tänavatele joonistama ligi kakskümmend tänavakunstnikku. Festivali kaaskorraldaja ja kuraator Kadri Lind ütles, et Stencibility lähenemine on teiste sarnaste festivalidega võrreldes pigem eksperimentaalne, sest kunstnikud ei saa enne Tartusse jõudmist seinu välja valida, vaid teevad otsuse kohapeal. Töid luuakse doonorseintele, mida linn, elanikud ja ettevõtted on selleks välja pakkunud.

Lisaks on kunstnikel vabadus luua töid ilma kavandeid eelnevalt kooskõlastamata. "Oleme festivalile valinud kunstnikud, kes tõusevad esile oma eripärase stiili poolest ning kes sellist vabadust kõrgelt hindavad," ütles Lind.

17. festivaliaasta avas neljapäeval tänavakunsti töötuba noortele. Festivali kulminatsiooniks on kunstnike ühine joonistamine ehk tänavakunsti jämm. Kui möödunud aastal sai jämmi käigus uue ilme Turusilla Annelinna-poolne osa, siis sel laupäeval saab kaunistatud silla bussijaama poole jääv ots. Külastajaid ootavad veel aardejaht, kleepsude meisterdamise töötuba ja pop-up pood.

Lisaks saavad huvilised festivali jooksul osaleda erinevates tänavakunsti töötubades, minna koos kunstnik Kairoga tänavakunsti tuurile Supilinna ning külastada kuraatori juhendamisel Pärmivabrikut, kus näeb veel viimast korda 2024. aastal loodud näitust "Peitus: Pärmikas". Festival lõpeb pühapäevase tuuriga, mille käigus tutvustatakse festivali jooksul valminud uusi töid.

Toimetaja: Karmen Rebane

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