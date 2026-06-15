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Galerii: Stencibility festivalil valmis Tartusse üle 30 uue tänavakunsti teose

Kunst
Stencibility festivalil valmis Tartusse üle 30 uue tänavakunsti teose
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25 pilti
Kunst

Möödunud nädalal toimus 17. korda tänavakunsti festival Stencibility, mille käigus loodi Tartu linnaruumi üle kolmekümne uue teose. Festivalil osales kokku 25 tänavakunstnikku, peamiselt Balti riikidest, kuid ka mujalt maailmast.

Uusi teoseid loodi Vabadussillale, Kroonuaia sillale ja Turusillale ning Karlova, Supilinna, Vaksali ja Ülejõe linnaosadesse. Kõik festivalil valminud teosed on pandud ka kaardile.

11.-14. juunini toimunud festivalil osalesid tänavakunstnikud FACIO (AR/PT), Yubia (ES), Thobek (LV), A. Bran (LT), Danny Rumbl (NL), El Rughi (IT), Human Robo 96 (DE), Staselė Jakunskaitė (LT), Tron Karton (LV), Sigrit Villido (EE), Seljo (EE), Maari Soekov (EE), Sänk (EE) ja Kairo (EE). Oma esimesed tänavakunsti teosed tegid Pala (EE) ja Simona Lass (EE). Kaasa lõid ka külaliskunstnikud Rombo Kaos (LV), Ziepe (LV), Stina Leek (EE), Zahars Ze (LV), Gutface (EE), TAZ (MY), Trexus (LT), Alepsis Hernandez (US) ja Napoleon 75 (US).

Lisaks teoste loomisele toimusid festivali raames töötoad, tuurid ja muud avalikud sündmused.

 Stencibility on tänavakunstile pühendatud festival, mis toimub Tartus alates 2010. aastast. Festival väärtustab tänavakunsti eri vorme – kleepse, šabloone, paste-up'e, installatsioone ja seinamaalinguid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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