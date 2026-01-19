Pildid: Kett galeriis avati Leedu tänavakunstniku näitus "Vaasektoomia"

X!

Kett galeriis avati Leedu tänavakunstniku näitus “Vaasektoomia”
16. jaanuaril avati Tartus Kett galeriis Leedu teatri- ja tänavakunstniku Antanas Dubra isikunäitus "Vaasektoomia". Näituse nimi viitab nii keraamilistele vaasidele kui ka sõnamängudest tuletatud illustratsioonidele, millega kunstnik galerii ruumid täitnud on.

"Kett galerii 2026. aasta näituseprogrammis on oodata illustraatoreid ja tänavakunstnikke Lätist, Leedust, Soomest ning Ukrainast, kuid põhirõhk jääb siiski kohalikele loomeinimestele. Antanas esindab meie programmis Leedut. See näitus on ideaalne algus aastale, sest sobib enda huumori, lillede ja kergusega hästi meie galeriisse kui ka pimedasse aasta algusesse," selgitas galerist Stina Leek.

Antanas Dubra on Leedu teatri-, animatsiooni- ja filmikunstnik. Ta visuaalne keel mängib pop- ja kõrgkultuuri vahel, tuues sisse huumorit, sotsiaalset kommentaari ning poeetilist naiivsust. Lisaks tegeleb kunstnik illustratsiooni, maali, tänavakunsti ja keraamikaga.

Kett galerii asub Aparaaditehases Tartus. Näitus on avatud kuni 22. veebruarini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

