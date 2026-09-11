Otseülekanne tulemas: Kultuurikompass seab fookusesse kultuuritegijate heaolu

15. septembril toimub Tartu Ülikooli raamatukogus Kultuurikompass "Kuidas luua hoolivalt kultuuri?", kus fookuses on korraldajate ja loovisikute enesehoid ja heaolu, ligipääsetavus ning keskkonnahoid.

Ürituse peakorraldaja Kristiina Aviku sõnul räägitakse valdkonnas igapäevaselt jätkusuutlikkusest, kuid hoolivus on tagaplaanil. "Kultuurikorraldus ei tähenda ainult kunstiliselt kõrgetasemelist programmi, rahvusvahelisust ja keskkonnahoidlikkust. Olulisem sellest on inimene ise. Peame senisest rohkem rääkima, kuidas hoida inimesi, kes kultuuri loovad ja sündmusi korraldavad."

Aviku sõnul näitas ka viimane Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna uuring laialdast läbipõlemist. "Üle poole Tartu kultuurikorraldajatest on kogenud läbipõlemist. See tõstatab küsimuse, kuidas saab kultuur olla päriselt jätkusuutlik, kui selle loojad ise väsivad?"

Kultuurikompassi foorumi kolm teemablokki keskenduvad ligipääsetavusele, keskkonnahoiule ja vaimsele tervisele. Oma kogemusi ja teadmisi jagavad kultuurikorraldajad, eksperdid ning loovisikud. Foorumil kuuleb nii 15-minutilisi inspireerivaid ettekanded kui ka pikemaid arutelusid, mis aitavad mõtestada, kuidas häid praktikaid igapäeva töösse tuua.

Esinevad Lee Saarsen, Mari Tuulik, Marii Ingriin Saaremäe, Edmar Tuul, Annikki Aruväli, Katre Kahre, Paap Uspenski, Auris Rätsep, Kelli Seppel, Margit Pokrovski, Tulvo Ilves, Sandra Vill ja Kene Vernik. Päeva juhib Helgur Rosental.

Ajakava

Ligipääsetavus

10.00 Avasõnad

10.15 Ligipääsetavast Tartu 2024 kogemusest räägib Lee Saarsen, Tartu 2024 ligipääsetavuse spetsialist

10.30 Ligipääsetavus kultuuris: miks ja kuidas? Räägib Mari Tuulik, Eesti Puuetega Inimeste Koja ligipääsetavuse alase huvikaitse nõunik

10.45 Kultuuriasutuse teekond ligipääsetavuseni. Esitleb Marii Ingriin Saaremäe, Ugala teatri korraldusjuht

11.00 Täielikult ligipääsetava sündmuse kogemust jagab Edmar Tuul, Ühtekuuluvuskontserdi idee autor ja kunstiline juht

11.15–12.00 Arutelu "Ligipääsetavus pärast häid kavatsusi: mida on tegelikult vaja teha?" – arutelu juhib Keiu Virro, kaasa mõtlevad Edmar Tuul, Annikki Aruväli, Mari Tuulik ning MTÜ Händikäpp esindajad Margit Rosental-Tustit ja Kristjan Vällmann

Keskkonnahoid

13.15 Keskkonnaandmete kogumisest ja mõõtmisest räägib Katre Kahre

13.30 I Land Soundi keskkonnategevustest ja publiku väärtushinnangutest räägib Paap Uspenski

13.45 Korduskasutatavate nõude kasutamise olulisusest räägib Auris Rätsep, Grillfesti peakorraldaja

14.00 Paneelarutelus mõtlevad keskkonnahoidliku kultuurikorralduse teemadel kaasa Kelli Seppel, Margit Pokrovski, Paap Uspenski, Auris Rätsep ja Tulvo Ilves

Kultuurikorraldaja enesehoid

15.00 Kultuurikorraldajatele kuulmise hoidmisest räägib Sandra Vill, audioloog ja Eesti Audioloogia Seltsi esindaja

15.30 Une hoidmisest räägib Kene Vernik, unenõustaja ja psühholoog

16.00 Vaimsest tervisest räägib Kadri Haljas, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni Vatek tegevjuht ja psühholoogiadoktor

16.30 Päeva kokkuvõte – päevajuht Helgur Rosental