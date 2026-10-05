Maarja Vaino avaldas uue raamatu "Tammsaare ja teised"

Kirjandusteadlane Maarja Vaino pani oma uues raamatus "Tammsaare ja teised" kokku valiku viimase 20 aasta artikleid ja mõttearendusi, mis käsitlevad eesti kirjandust ja kultuuri.

Teosest leiab uurimusi nii varasema kui ka kaasaegse eesti kirjanduse kohta. Vaatluse all on näiteks sellised autorid nagu Karl Ristikivi, Mati Unt, Leida Kibuvits, Andrus Kivirähk, Doris Kareva, Tõnu Õnnepalu, Mehis Heinsaar ja teised. Ligi kolmandiku raamatust moodustavad uurimuslikud käsitlused Anton Hansen Tammsaarest.

"Pärast oma raamatu "Irratsionaalsuse poeetika Tammsaare loomingus" avaldamist olen kirjutanud päris palju järelsõnu või eraldi artikleid Tammsaare loomingust, mis olid igal pool laiali," märkis Vaino. "Tahtsin nad ühte kokku koondada, et saaks mingi tervikpildi kirjutatust. Samamoodi olid erinevate ajakirjade veergudel mitmesugused uurimused ja arvustused erinevate kirjanike kohta ja tundus, et juubeli puhul võiks teha endale kingituse ja nad ühtede kaante vahele korjata."

Kirjaniku ja kirjandusteadlase Jaanus Vaiksoo sõnul on Maarja Vaino eesti kirjanduse pühendunud mõtestaja, kelle lugemiskirest sündinud artiklid ja uurimused ahvatlevad haarama raamatute järele nii professionaalseid kirjandusuurijaid kui ka inimesi, kes lihtsalt naudivad lugemist ja kirjandust. "Tammsaare pärandi hea hoidjana on kandnud Maarja hoolt selles eest, et meie kirjanduse esiklassiku looming mõjuks jätkuvalt värskelt ning aitaks meil mõista elu ja armastust," ütles Vaiksoo.

Kokku on üle 500-leheküljelises raamatus 50 kirjatööd, mis on ilmunud aastatel 2006-2026. Eraldi alaosa moodustavad artiklid ja mõtisklused kultuuri teemal, näiteks kirjandusõppest nõukogude koolis ning arutlused kultuurilisest identiteedist.