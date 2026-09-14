"Morten" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli Ivan Pavljutškovi noortefilm "Morten".

Värske kodumaine linateos "Morten" kogus avapäevadel 9337 vaatamist.

Kinotabeli teisel kohale jõudis komöödi "Igavene nõiakunst 2". Samuti esimest nädalavahetus levis olev film kogus avapäevadega 2283 vaatamist.

Uutest filmidest murdis tabelisse ka sõjapõnevik "D-päev. Enne tormi", mis platseerus 931 külastajaga seitsmendale kohale.

Jätkuvalt on populaarsed suvised suurfilmid. Christopher Nolani "Odüsseia" on üheksa levinädalaga kogunud 107 757 vaatamist, neist 1388 eelmisel nädalal. "Ämblikmees. Täitsa uus päev" on seitsme nädalaga meelitanud kinno 106 163 inimest, neist 1069 möödunud nädalavahetusel.

Tabeli kolmandal kohal on animatsioon "Käpapatrull. Dinosauruse film", mida käis vaatamas 1665 inimest. Viie nädalaga on film kogunud 42 368 külastust.

Teist nädalas levis olevat filmi "Kukkumine 2" käis vaatamas 1173 silmapaari. Kokku on linateos kogunud 4987 vaatamist.