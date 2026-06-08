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Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli uus "Õudne film"

Film
"Õudne film" Autor/allikas: Paramount Pictures
Film

Möödunud nädalal jõudis rahvusvaheliselt kinodesse uus õuduskomöödia "Õudne film" ("Scary movie"), mis kogus avapäevadel 55 miljonit dollarit kassatulu. Eestis käis filmi esimestel päevadel vaatamas üle 6300 inimese.

Uutest tulijatest murdis kinotoppi ka Travis Knighi märuliseiklus "Universumi isandad", mida käis vaatamas 977 inimest.

Tabeli teisel kohal on Kane Parsonsi õudusmenuk "Tagatoad", mida käis vaatamas 2933 inimest. Kahe nädalaga on film Eestis kogunud 14 276 vaatamist.

Teist nädalat on ka kinodes tabelis neljandal kohal olev õudusfilm "Sundmõte", mida käis vaatamas 2221 inimest. Kahe nädalaga on debütant Curry Barkeri linateos kogunud 7159 vaatamist.

Kõige kauem on tabelis püsinud Michael Jacksoni eluloofilm "Michael". Seitsme nädalaga on filmi vaatamas käinud 64 983 silmapaari.

Viiendat nädalat püsib tabelis koguperefilm "Villased detektiivid", mis on kokku kogunud 9413 külastust.

Tabeli viimasel kohal on kuuendat nädalat levis olev "Saatan kannab Pradat 2", mida on vaatamas käinud 49 527 inimest.

Kinolevi 05.06.2026-07.06.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

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