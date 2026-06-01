Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse
Möödunud nädalas jõudis rahvusvaheliselt kinodesse 20-aastase režissööri Kane Parsonsi täispikk debüüt "Tagatoad" ("Backrooms"), mis kogus avanädavahetusega globaalselt 118 miljonit dollarit kassatulu. Eestis käis filmi esimeste päevadega vaatamas üle 7000 inimese.
Ka teine õudushitt tegi avanädalavahetusel korraliku tulemuse: debütant Curry Barkeri "Sundmõte" ("Obsession") kogus 2210 külastust. Uutest tulijatest leiab tabelist ka krimidraama "Seifivirtuoos" (853 külastust).
Kuuendat nädalat püsib tabelis "Michael", mis on praeguseks kogunud 58 970 külastust. Uus "Tähesõdade" linalugu "Mandaloorlane ja Grogu" on kahe nädalaga meelitanud saalidesse 7 760 inimest.
