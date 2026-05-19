Guy Ritchie "Hall ala" kogus avanädalavahetusel 1796 vaatajat

Kokku on muusiku fännid ja kriitikud kahte lehte ajanud "Michael" toonud Eesti kinodesse 46 722 vaatajat.

Kolmandat nädalat püsib tabeli esiotsas ning ei lase uusi tulijaid ligi "dramöödia" "Saatan kannab Pradat 2", mis tõi kolmandal linastusnädalal kinodesse 3072 silmapaari. Kokku on Meryl Streepi ja Anne Hathaway tandemit käinud vaatamas 35 962 vaatajat.

Uue tulijana leiame kolmandalt kohalt Guy Ritchie märuli "Hall ala", mille peaosades Henry Cavill ja Jake Gyllenhaal. Filmi käis esimestel päevadel vaatamas 1796 vaatajat.

Teise uue filmi leiame viiendalt kohalt. Luksemburgi kogupereanimatsioon "Okkaline" tõi kinodesse 906 vaatajat.