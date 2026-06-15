Spielbergi "Avalikustamise päev" kogus avanädalavahetusel Eesti kinolevis üle 5000 külastuse

Möödunud nädalal alustas oma kinoteed Steven Spielbergi uus linateos "Avalikustamise päev" ("Disclosure Day"), mis kogus Eesti kinolevis avanädalavahetusega 5838 külastust.

"Avalikustamise päev" oli ka ainus uus tulija, kes kinotabelisse mahtus. Tabeli teiselt kohalt leiab "Õudse filmi", mis on kahe nädalaga kogunud 13 453 külastust.

Kaheksa levinädalaga on "Michael" kogunud üle 70 000 külastuse, endiselt leiab tabelist ka kaks rahvusvahelist õudusmenukit: kolme nädalaga on "Sundmõte" kogunud 12 278 ning "Tagatoad" 19 952 külastust.