Uus "Lelulugu" kogus avanädalavahetusel Eestis üle 10 000 vaatamise

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli värske animatsioon "Lelulugu 5", mis meelitas kinodesse üle 10 000 vaataja. Ülemaailmselt teenis film avapäevadel üle 300 miljoni dollori kassatulu.

"Lelulugu 5" oli ka ainus uus tulija, mis kinotabelisse mahtus. Tabeli teisele kohale maandus Steven Spielbergi linateos "Avalikustamise päev", mida käis nädalavahetusel vaatamas 1069 filmisõpra. Kahe nädalaga on film kogunud 9803 vaatamist.

Neli nädalat kinolevis olnud õudusfilm "Sundmõte" tõi läinud päevadel kinodesse 1058 inimest. Kokku on film kogunud 16 868 külastust.

Kõige kauem on tabelis püsinud Michael Jacksoni eluloofilm "Michael", mis on üheksa nädalaga kogunud 74 460 vaatamist. Selle kannul on kaheksa nädalat levis püsinud "Saatan kannab Pradat 2", mis on ekraanide ette meelitanud 54 876 filmisõpra.

Ulmefilm "Tagatoad" on nelja nädalaga kogunud 23 929 vaatamist. Õuduskomöödia "Õudne film" on kolme nädalaga toonud kinodesse 17 496 inimest.