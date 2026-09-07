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Uus "Ämblikmees" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

Film
"Ämblikmees. Täitsa uus päev" Autor/allikas: Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH
Film

Kuus nädalat kinolevis olnud "Ämblikmees. Täitsa uus päev" ületas möödunud nädalavahetuse 100 000 vaataja piiri.

Tom Hollandi neljandat "Ämblikmehe" lugu käis läinud nädalavahetusel vaatamas 1776 inimest. Kuue nädalaga on film kogunud Eestis 103 929 külastust.

Läinud nädalavahetuse populaarseim film on "Käpapatrull. Dinosauruse film", mida käis vaatamas 2556 inimest. Nelja nädalaga on animatsioon kogunud 40 030 külastust.

Tabeli teiselt kohalt leiab põnevusfilmi "Kukkumine 2", mis kogus oma esimesel levinädalavahetusel 2256 inimest.

Uutest filmidest jõudis edetabelisse ka live-action film "Koiott vs. ACME", mis kogus 1190 vaatamist.

Kõige kauem – kokku kaheksa nädalat – on tabelis püsinud Nolani suurteos "Odüsseia". Üle-eelmisel nädalal 100 000 külastaja piiri kogunud film tõi läinud nädalavahetusel kinodesse 1859 inimest. Kokku on seda vaatamas käinud 105 247 filmisõpra.

Eesti kino top 7: 04.09.2026-06.09.2026 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

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